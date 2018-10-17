Huawei Band 3 Pro Huawei‘nin Londra’daki Mate 20 serisi tanıtım etkinliğinde duyurusu yapılan diğer akıllı bilekliklerden birisidir. Huawei Band 3 Pro özellikleri arasında renkli dokunmatik ekran ve su geçirmezlik için 5ATM derece yer almaktadır.

Huawei Band 3 Pro Özellikleri ve Fiyatlandırması

Huawei Band 3 Pro özellikleri arasında fitness takibi, verimli çalışmaya uygun olarak tasarlanmış metal bir gövde, ve silikon kauçuk bileklik vardır. 2.5D cam katman ile korunan 0,95 inç AMOLED dokunmatik ekranı bulunur. 50ATM sınıfı Band 3 Pro 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği ile sunulur.

Huawei Band 3 Pro özellikleri arasından bir diğeri şarj hakkındadır. Akıllı saatin şarj edilme süresi yaklaşık 100 dakika süren 100mAh’lık bir batarya ile doludur. Tamamen şarj edildikten sonra Huawei Band 3 Pro GPS izleme açıkken yedi saat kesintisiz kullanılabilir. Akıllı bileklik AI ve TruSeen 3.0 kalp izleme sistemi ile donatılmış olduğundan doğru kalp atış hızı okumaları sunar. Huawei Band 3 Pro’nun diğer sağlık odaklı özellikleri uyku takibi, yüzme takibi, fitness takibi, ve koçluktur.

Huawei Band 3 Pro duyuş hızının çok iyi olacağını vaat ediyor. Bluetooth 4.2 kullanılarak eşleştirilebilir. Giyilebilir akıllı bileklik bir akıllı telefonla eşleştirildiğinde gelen aramalar ve mesajlar için bildirimler, aramaları reddetme, telefonumu bul, saat, ve uzaktan kumanda gibi özellikler sunacak. Fitness takipçisinde bulunan sensörler 6 eksenli hızlanma sensörü, kızılötesi aşınma sensörü ve PPG kardiyoprakometre’dir.

Huawei Band 3 Pro özellikleri arasında 45x19x11mm ölçüleri, ve yaklaşık 25 gram ağırlığı olması da vardır. Kayış uzunlukları 120mm ve 92mm’liktir. Obsidyen Siyah (Obsidian Black), Uzay Mavisi (Space Blue), ve Altın Kum (Quicksand Gold) gibi renklerde kullanılabilir. Huawei Band 3 Pro’nun henüz piyasaya sürülmesi konusunda onay verilmedi. Yakın zamanda çıkabilecek yeni bilgiler için bekliyoruz.

Fiyatı 99 Euro (115$) olarak belirlenmiştir, ve oldukça uygun bir fiyatla bizlere sunulur.