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Huawei Band 3e ve Band 3 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, yeni fitness takipçisi Huawei Band 3e ve Huawei Band 3 Pro akıllı saatlerini duyurdu...

By Muhammed Arslan

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Huawei Band 3e ve Band 3 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei kısa bir süre önce düzenlediği etkinlikte Band 3 Pro ve Band 3e akıllı saatlerini tanıttı. Akıllı saatler konusudna çok fazla bir üne sahip olmasa da, sağlık izleme ve fitness takibi konusunda iki saat de oldukça iddialı duruyor.

Band 3 Pro, 0.95-inç AMOLED renkli 2.5D eğri cam ile donatılmıştır. Dokunmatik ekrana ve aynı zamanda bir ana düğmeye sahip. Akıllı saat, kalp atış hızı takibi ile birlikte geliyor. Ayrıca yüzerken atılan kulaç sayısını da tanıma özelliğinin yanı sıra 50 metreye kadar suya dayanıklı.

Band 3e modeli ise, 0.5 inçlik bir POLED ekrana sahiptir. Genel olarak Gyroscope sensörü üzerine geliştirmeleri yapılmış bir akıllı saattir. Merdiven çıkıllırken, basamak uzunluğunu, zemin temas süresini, ayak vuruş desenini, iniş etkisini ve dönüş açısını ölçerek gelişmiş çalışma ve algılama sunan 6 eksenli sensörle birlikte gelir. Ayakkabı tokasını kullanarak, akıllı saati ayakkabılarınıza takmanıza izin veren bir ayak modu da vardır.

Huawei Band 3e ve Band 3 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Band 3e Teknik Özellikleri

  • 0.5 inç (88 x 48 piksel) POLED ekran
  • Bluetooth 4.2 LE, Android 4.4 (veya üstü) veya iOS 9.0 (veya üstü) ile uyumludur
  • Adım ölçer, uyku takibi, egzersiz takibi, sedanter hatırlatma
  • Çağrı ve Mesaj bildirimi, Çağrı reddetme ve sessize alma
  • 6 Eksenli hareket sensörü, Gelişmiş İzleme Algoritması
  • Suya ve toza dayanıklı (50 metre / 5 ATM)
  • Boyutlar: 40,5 x 14,8 x 11,2 mm; Ağırlık: 6g (Bant gövdesi) / 11g (Bileklik)
  • 21 güne kadar bekleme süresiyle 14 gün kullanım süresiyle 77mAh pil

Huawei Band 3 Pro Teknik Özellikleri

  • 0.95 inç (120 x 240 piksel) AMOLED dokunmatik ekran
  • Applo 3 mikroişlemci, 384KB RAM, 1 MB ROM, 16 MB Flash bellek
  • Bluetooth 4.2 LE, Android 4.4 (veya üstü) veya iOS 9.0 (veya üstü), Dahili GPS ile uyumludur
  • Adım ölçer, uyku takibi, egzersiz takibi, sedanter hatırlatma
  • 6 eksenli sensör; kızılötesi aşınma algılama sensörü
  • Dahili PPG kardiyotometre
  • Çağrı ve Mesaj bildirimi, Gelen çağrıyı kapatma işlevi
  • Suya ve toza dayanıklı (50 metre / 5 ATM)
  • Boyutlar: 45 × 19 × 11 mm; Ağırlık: 25 gr (bileklik dahil)
  • 7 saat kesintisiz GPS kullanımıyla 100mAh pil

Huawei Band 3e ve Band 3 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Band 3e ve Band 3 Pro Fiyatı

Huawei Band 3e ve Band 3 Pro, sırasıyla 25 dolar ve 68 dolar fiyatla satılıyor. Kısa bir süre sonra Hindistan’da satışa sunulacak. Farklı ülke pazarlarına ulaşması ise bir kaç ay sürecek.

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