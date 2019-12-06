Huawei Band 4 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Watch GT 2 akıllı saat modelini satışa sunmasının ardından Huawei, bu kez akıllı saatleri değil de akıllı bileklik modeliyle gündeme geldi. Öyle ki markanın satışa sunduğu akıllı bileklik modellerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez Huawei Band 4 Pro modeli tanıtıldı.

Huawei Band 4 Pro Özellikleri Neler?

Yeni akıllı bileklik modelinin mevcut ana modele bir hayli benzediğini söyleyebiliriz. Yine dikdörtgen şeklinde bir ekran sunuluyor ve saatin hemen arka kısmında da kalp sensörü dikkat çekiyor.

Ekran kısmında ise AMOLED ekran tercihinin değişmediğini belirtelim. AMOLED ekranın kullanıldığı akıllı bileklik, ekran boyutu kısmında ise 0.95 inçlik bir ekran boyutu ile karşımıza çıkıyor. 0,95 inçlik ekranın çözünürlük değeri ise 240 X 240 piksel olarak açıklandı.

Ekran özelliklerinde dikkat çeken en önemli özellik ise özelleştirilebilir ekranların sunulmuş olması. Huawei akıllı saatlerinde bu yönde eleştiriler almıştı. Huawei Band 4 Pro akıllı bileklik modelinde ise 100’ün üzerinde ekran özelleştirme seçeneğine yer veriliyor.

GPS, NFC gibi teknolojileri bulunan akıllı bilekliğin gelişmiş bir kalp atış sensörüne sahip olduğunu da ekleyelim. TruSleep 2.0 teknolojisinin desteklendiği akıllı bilek modeli için 1 ayrı farklı etkinliğin takip edilebilir olduğu da yine açıklamalarda yer alan bilgiler arasındaydı.

Koşma, yüzme gibi spor verilerini takip eden ve bir nevi akıllı koç görevi gören Huawei Band 4 Pro fiyat kısmında ise yine uygun fiyatlı modellerden biri oldu. Toplamda 3 farklı renk seçeneği ile 12 Aralıkta satışa çıkacak olan bileklik 56 dolardan satışa çıkacak. Satışların sadece Çin genelinde sınırlı kalıp kalmayacağı da bilinmiyor. Ana modelde satışlar diğer bölgelere de taşınmıştı.