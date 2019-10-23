Huawei Band 4 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugünkü tanıtım etkinliğinde Huawei, Huawei Mate X 5G katlanabilir akıllı telefonunun yanı sıra fitness takipçisi olan Huawei Band 4‘ü duyurdu. Aslında Huawei Band 4’ün Eylül ayında Mate 30 serisi etkinliğinde Huawei Band 4 Pro olarak tanıtılması bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi.

Huawei Band 4, daha önce piyasaya sürülen Honor Band 5i ile pek çok özelliği paylaşıyor. 0,96 inç 80×160 TFT renkli ekrana sahip ve Apollo 3 adında bir işlemci tarafından destekleniyor. Ayrıca Huawei Watch Face Mağazasında seçim yapabileceğiniz birkaç saat teması bulunmaktadır.

Özelliklere bakımından Huawei Band 4, uyurken kalp atışlarınızı da takip eden TruSleep 2.0 ile uyku takibi sahiptir. 6 tip uyku problemini tanımlayabilir ve daha iyi uyumanıza yardımcı olacak önerilerde bulunur. Sunduğu modların bazıları iç ve dış mekan koşusu, iç ve dış yürüyüş; iç ve dış bisiklet modu. Aynı zamanda eliptik bisiklet ve kürekçi aktivitelerinizi takip edebilir.

Kalp atış hızı, kalp atış hızı bölgesi, basamaklar, mesafe ve kaloriler gibi ayrıntılı bilgiler sağlayacaktır. Diğer özellikler arasında Uzaktan Deklanşör, Telefonumu Bul ve mesajlar, aramalar ve hedefler için bildirim yer alıyor.

Huawei Band 4 91mAh bataryaya sahip. Şarj süresi 1,5 saattir ve tek bir şarjla 9 güne kadar kullanabilirsiniz. Bant Bluetooth 4.2 üzerinden telefona bağlanıyor. Aynı zamanda 5ATM su direncine sahiptir.

Çin’de yaklaşık 30 dolar olarak fiyatlandırılmış ve ön sipariş için mevcut haldedir. 1 Kasım’da satışa sunulacak.