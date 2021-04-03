Bilindiği üzere Huawei, ABD ambargosundan sonra akıllı telefon pazarında düşüşler yaşadı. Ancak şirket herşeye rağmen kendi yazılımı ve uygulama marketi ile birlikte yeni modelleriyle yine de pazarda yer almaya devam ediyor. Şirket sadece akıllı telefon pazarında değil aynı zamanda akıllı bileklik pazarında da pay sahibi olmayı sürüdürüyor.

En son 2019 yılında Band 4 adında bir akıllı bileklik ile karşımıza çıkan şirket bu yıl 5’ten direkt 6’ya atlıyor ve Band 6 modelini bugün sunmaya başladı. 1.47 inç 194×368 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile gelen Band 6, Band 4‘te ki LCD ekrandan 0.96 inç daha büyük. Watch Face Store uygulaması sayesinde kullanıcılar çok çeşitli saat arayüzüne sahip olabiliyorlar.







%64 ekran gövde oranıyla gelen cihaz, hap şeklinde diktörtgen bir tasarıma sahip durumda. 18 gram ağırlığında bileklik, 43×25.4×10.99 mm boyutlarında. 5ATM su geçirmezlik, iki haftaya kadar pil ömrü, ağır kullanımda 10 gün, manyetik şarj cihazı, 5 dakikalık şarjın 2 günlük pil ömrü sunması cihazın diğr özellikleri arasında yer alıyor. TruSeen 4.0 kalp atış hızı izleme modu, TruSleep 2.0 uyku izleme, TruRelax 2.0 basınç izleme cihazın içerisinde bulunan bazı modlardan bir kaçı olarak geliyor.

96 farklı egzersiz moduyla sunulan Band 6, NFC, standart bildirim, bağlı bir telefondan çağrı ve mesaj uyarılarının yanı sıra uzaktan kamera deklanşörü ve müzik çalma kontrollerine sahip. Sunrise, Orman Yeşili, Grafiti Siyahı olmak üzere üç renkte gelen cihazın Android 6.0 ve iOS 9.0 cihazları ile uyumluluğu bulunuyor.

Bluetooth 5.0‘ı destekleyen cihaz 4 Nisan tarihinde Malezya’da 53 dolar ile satışa çıkacak.