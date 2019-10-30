Huawei Bir Kez Daha Lider Konumda!

Popüler analiz şirketi Canalys, Çin’deki akıllı telefon pazarının üç aylık gelişme raporunu oluşturdu. Beklenilenin aksine Huawei, tüm büyük rakiplerinden pazar payını çalmayı başardı. Yıllık %66’lık bir sevkiyat artışı sağlayarak toplamda %42’lik bir büyüme kaydetti.

Tabi ki sonuçlar geçen yıl ile karşılaştırıldığında çok fazla etkileyici değil. Geçen yılın aynı döneminde 100.6 milyon olan sevikiyat, bu yıl 97.8 milyona düşerek %3 düşüş yaşadı. 2019 Temmuz-Eylül döneminde Huawei’yi takip eden şirketler sırasıyla %17,9’luk pazar payı ile Vivo ve sonrasında % 17,4 ile Oppo oldu.

Geri kalan pazar payını da Xiaomi ve Apple tamamldı. Diğer markalar yıllık bazda satışlarda% 31 düşüş gösterdi. Catalys’teki mobilite başkan yardımcısı Nicole Peng’e göre, Huawei’nin baskın konumu, üreticiye tedarik zinciri ile pazarlık etme ve perakendeciler arasındaki varlığını arttırma konusunda çok fazla güç veriyor.

Şirket zaten 5G akıllı telefonlara sahip birkaç büyük üreticiden biri olduğundan, yerel sahnede daha da baskınlığa yol açabilecek kozları elinde tutuyor.

Vivo, Oppo ve Xiaomi gibi diğer Çinli markalar büyük düşüşe geçti. Tabi ki önümüzdeki yıl, bu sonuçlar değişebilir. Sonuçta diğer akıllı telefon üreticileri de kendi alt yapılarını oluşturmaya başlayacak ve piyasaya daha çok 5G destekli telefonlarını sürecek.