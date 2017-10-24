Huawei Bu Yıl 100 Milyon Telefon Sattı

Huawei, 2017 yılının ilk çeyreğinde 100 milyondan fazla telefon sattı ve geçen yılın aynı dönemine göre % 19 daha fazla bir artış kaydetti.

Ocak ile eylül ayları arasında Huawei, Apple‘ın telefon satışlarını aşarak, Samsung‘un arkasından dünyanın ikinci akıllı telefon satıcısı haline geldi.

Huawei, tüm fiyat gruplarında ve birkaç farklı marka altında birçok telefon satıyor. Düşükten orta-fiyatlı Nova akıllı telefonların yanı sıra orta-üst aralık arasında Honor markaları Huawei‘nin bir parçasıdır.

Güçlü gönderileri sayesinde Huawei’nin ilk çeyrek için işletme geliri, yıllık bazda % 30 arttı.

Ayrıca, Huawei‘nin perakende ortakları, etkileyici 42.300 sayıya küresel ölçekte ulaştı.