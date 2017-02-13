Huawei CEO’su, Watch 2’nin MWC’de Açıklanacağını Doğruladı

Huawei, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde bir basın konferansına katılıyor ve herkes Huawei P10 ve Huawei P10 Plus uzun zamandır beklenen amiral gemilerini açmayı bekliyor. Huawei CEO’su Richard Yu, Weibo’da Android Wear 2.0 ile yeni bir sürprizi açıklamak için bir araya geldi.

Görevin kendisi ayrıca, akıllı saat‘e bakan bir erkekle spor malzemesi içeren bir görüntü içeriyordu. Yu, Huawei Watch 2‘nin hiçbir özelliğinden söz etmese de “Made for free spirits” yani “serbest ruhlar için yapılmış” etiketi, sportif bir aygıtı ima ediyor.

Daha önceki söylentilere göre, cihaz mobil bağlantıya ve hatta eSIM özelliğine sahip olacak, ancak bu konuda her şeyi öğrenmek için iki hafta daha beklemek zorunda kalacağız.