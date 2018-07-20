Huawei, son dönemin en ünlü markaları arasında yer alıyor. Öyle ki markanın en çok satan akıllı telefon markaları arasında ilk 3 içerisinde yer aldığını ve Apple ile ciddi bir 2.sıra yarışı sürdürüldüğünü biliyoruz. Markanın bu başarıyı devam ettirmek hatta daha da üzerine çıkmak içinse yeni teknolojiler geliştirmeye başladığı belirtiliyor. Bu teknolojilerden birisi de Huawei Delikli Ekran teknolojisi olacak. Çentikli ekranın yeni bir nesli olarak gelecek yeni sistem için ortaya çıkan detaylar, markanın ne kadar önemli bir teknoloji üzerinde çalıştığını da ortaya koyuyor.

Huawei Delikli Ekran Neler Sunacak?

Adından da anlaşılacağı gibi yeni teknoloji, delik sistemi üzerinden çalışacak. Bu zaman kadar tanıtımı yapılan çentikli tasarıma sahip olan akıllı telefonlarda genel olarak özel bir çentik alanı karşımıza çıktı. Telefonların kameraları, ön kısımda yer alan sensörler gibi bileşenler bu kısımda kullanılıyor. Fakat Huawei Delikli Ekran sisteminde tüm bu teknoloji deliklere taşınıyor. Yani çentik alanı yerine, içerisinde kameranın yer aldığı ya da sensörlerin yer aldığı minik bir delik alanı sunulacak.

Bu alan sayesinde ekran kısmında sadece birkaç küçük nokta görünümü olacak. Bunun dışında kalan bölümler ise tamamen ekrandan oluşan bir ön panel sunulmasını sağlayacak. Gerçek çerçevesiz akıllı telefon modelleri için önemli bir adım olarak gösterebileceğimiz yeni ekran teknolojisinin, kullanım zamanı ise net değil.

Birkaç amiral gemisi modelden başlamak üzere Huawei Delikli Ekran teknolojisinin kullanılması bekleniyor ancak bunun ne zaman ve hangi modellerde olacağı konusunda net bilgiler yok. Bunun için markanın yapacağı tanıtımı beklememiz gerekecek. Muhtemelen bir sonraki amiral gemisi serisinde, Huawei Delikli Ekran sistemini barındıracak olan bir model görebiliriz.

Özellikle Lite modellerinde böyle bir seçim yapılabileceği iddiası var. Huawei tarafından atılacak olan bu teknolojinin, Apple ve Samsung tarafından nasıl karşılanacağı da merak konusu. Öyle ki artık en ince çerçeveler sunmak üzerine bir rekabet ortamı oluşmaya başladı. Böyle bir teknoloji ise yarışta Huawei’nin öne geçmesini sağlayacaktır.