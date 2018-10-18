Huawei kısa süre önce Çin’de Enjoy Max ve Enjoy Plus tanıtım etkinliği ile Enjoy serisini genişletti. Bu tanıtım etkinliğinin şirketin serisinin ne kadar başarılı olduğu hakkında konuşması için bir fırsat yarattı. Huawei dünya çapında 45 milyonun üzerinde akıllı telefonun satıldığını açıkladı. Ve bu serinin tanıtılmasından bu yana sadece 3 yıl geçti. Kısacası Huawei dönüm noktası Enjoy serisi oldu.

Huawei Enjoy 5 ve Huawei Enjoy 5s akıllı telefonlarını piyasaya sürdüğü 2015 yılında Enjoy serisini ilk kez tanıtmıştı. Modelleri, etkileyici tasarımları, ve uygun fiyatları nedeniyle koca bir yıl boyunca hep ön plana çıktı. Seri yaklaşık 145$ ile 289$ fiyat aralığında akıllı telefon arayanlar, daha açık konuşmak gerekirse uygun fiyatlı telefon arayan bilinçli alıcılar için harika bir seçenek oldu.

2016 yılında Huawei Enjoy 6 ve Enjoy 6s sürekli ilerleme kaydeden başarılar üzerine inşa edilmiştir. Nitekim 2016 modellerinin başarısı 2017 yılında Enjoy 7, Enjoy 7S, veEnjoy 7 Plus olmak üzere üç modelin tanıtım etkinliğini sağladı. Bu yılın başlarında Huawei Enjoy 8, Enjoy 8e, ve Enjoy 8 Plus akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü, ve tüm bunların ardından Enjoy 9 Plus ve Enjoy Max modellerinin kullanıma sunulduğunu gördük.

Piyasayı yeni modellerle doldurmanın tüm amacı daha çok satışa çıkmaktır. İki yeni model ile birlikte Huawei’nin sene sonuna kadar birkaç milyonluk satış yapması oldukça olası görünüyor. Baş yapıt olarak kabul edilmesi gerekilen durumun kısaca açıklamasını yapmak gerekirse Huawei dönüm noktası Enjoy serisi oldu.