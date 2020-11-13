Huawei DriveOne İle Tanışın – Şirketin İlk Elektrikli Sürücü Sistemi!

Telekom ekipmanı ve akıllı telefonlar söz konusu olduğunda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Huawei, çeşitli kategorilerde ürün yelpazesini genişletti ve durmak bilmiyor. Şirket şimdi de, hepsi bir arada elektrikli sürücü sistemi Huawei DriveOne‘ı dünyaya duyurdu.

Şirket, DriveOne’ın endüstrinin ilk hiper yakınsamalı güç alanı çözümü olduğunu iddia ediyor. Bu sistem yedi mekanik ve güç bileşenini içeriyor. Bu yedi bileşen, Mikro Kontrol Birimi (MCU), Motor, Redüktör, DC Dönüştürücü (DCDC), Yerleşik Şarj Cihazı (OBC), Güç Dağıtım Birimi (PDU) ve Pil Kontrol Biriminden (BCU) oluşuyor.

Sistem, basit geliştirme, basit uyarlama, basit düzen ve basit evrim sağlamayı amaçlıyor. Huawei ayrıca, geliştirme verimliliğini önemli ölçüde artıran uç bulut işbirliğine dayalı geliştirme sunan AutoSar sistemini benimsiyor.

DriveOne sisteminin araç güç alanı düzenini en aza indirebileceği, Z yönünde 220 mm tasarruf edebileceği, 2 montaj braketini azaltabileceği, kablo demetini 5m kısaltabileceği, 3 konektörü azaltabileceği, su nozullarını ve 2 su borusunu azaltabileceği söyleniyor.

Sistem, performansı iyileştirirken yolu basitleştiren ve sürüm oluşturmanın karmaşıklığını azaltan merkezi ve düz bir OTA mimarisi benimsiyor. Bu, 10 dakikalık yükseltme süresini 30 saniyeye indiriyor ve tek tuşla hızlı yükseltmeleri etkinleştiriyor.

Huawei bunun, 2C hızlı şarj deneyimini karşılayabilen ve 10 dakika şarjla 200 km menzil sunan sektörün ilk yüksek voltajlı hepsi bir arada elektrikli sürücü sistemi olduğunu söylüyor. Önceki benzer çözümlerden daha verimli, daha doğru ve daha güç verimli olduğu söylenen DriveOne elektrikli sistemini araçlarda görmek için sabırsızlanıyoruz.