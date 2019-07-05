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Huawei Ekran Altı Kamera Teknolojisinin Patentini Aldı

Huawei'nin ekran altı kamera teknolojisinin, arayüzde nasıl bir özelliğe sahip olduğunu gösteren patent görselleri yayınlandı...

By Muhammed Arslan

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Huawei Ekran Altı Kamera Teknolojisinin Patentini Aldı

Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi kısa bir süre önce Huawei‘nin kullanıcı arayüzünü ortaya bir dizi patenti kabul etti. Arayüz görüntüleri, ekran altı kamera teknolojisinin çalışma prensibini kısmen anlatıyor.

Şimdi Alman patentli olan tasarımlar, dairesel bir alanın kamera için nasıl ayrılması gerektiğini gösteriyor. Şaşırtıcı olan şey ise Huawei’nin kamera modülünü kullanabilmesi için sıfırdan bir ekran ünitesi üzerinde çalışmalara girmesi.

Huawei’nin bu yaklaşım üzerindeki farklı olan şey, kamera alanının hala görünüyor olması. Ekranın altında olmasına rağmen, kullanıcı yine de öne bakan kamerayı veya en azından anahatlarını kullanırken görebiliyor. Bu durumun kulanıcılar tarafından nasıl bir tepki alacağı, ya da şirketin bunu tam olarak nasıl gizleyeceği hala merak konusu.

Huawei, muhtemelen kamera hatlarını gizlemek için arayüzde de yeniliğe gidecek ve ekran pikselleri ile kamerayı arayüz  ile birleştirecek. Tamamen görünmez olması elbette iyi. Aynı zamanda ekranda bir delik olmasından çok daha güzel görüneceği kesin. Tabii ki şu anda kameranın bu şekilde görünüyor olması sinir bozucu olabilir.

Ne olursa olsun, şirketin bu yaklaşımı, ekran altına kemarayı yerleştirme fikri, oldukça mükemmel bir yenilik. Neticede doğru bir şekilde yargılamak için önce bu özelliği görmeli ve ne kadar iyi olduğuna yerine karar vermeliyiz. Sonuçta bu, hala patent, iyileştirmelerin yapılması oldukça muhtemel.

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