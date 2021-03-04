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Huawei, Elektrikli Araç Sektörüne Girmeye Hazırlanıyor!

Huawei, resmi olarak elektrikli araç sektörüne girmeye hazırlanıyor. Bugün ortaya çıkan iki patent bunu gösteriyor.

Ayşen Sıla

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Huawei, sürüşü kolay ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan çeşitli ürün ve çözümlerle yıllardır otomobil üretim endüstrisinde aktif bir oyuncu olarak yerini aldı.

Ancak geçen ay, şirketin elektrikli araç pazarına tam bir giriş yapmayı planladığı yönünde bir rapor ortaya çıktı. Hareketin, Huawei’nin akıllı telefon işinin neredeyse çökmesine neden olan ABD yasağının etkisini hafifletme çabalarının bir parçası olduğu söyleniyor.

Sonuçta rapor sahiden de doğru olabilir. Şirketle ilgili ortaya çıkan birkaç patent bunu ortaya koyuyor. Patentlerin her ikisi de 21 Ekim 2021 tarihinde dosyalanmış ve CN112436747A ve CN112436779A başvuru numaralarına ev sahipliģi ediyor.

CN112436747A başvuru numarasını taşıyan model ile yayınlanan patent açıklaması, bu başvurunun, elektronik devrelerin teknik alanını içeren bir elektrikli sistemi, bir güç aktarım sistemi ve bir elektrikli araç sağladığını gösteriyor. Bunların arasında, elektrikli sistemi bir veriyolu, yerleşik bir şarj cihazı, üç seviyeli bir invertör devresi ve bir denetleyici içeriyor.

huawei

CN112436779A başvuru numaralı ikinci patent aynı zamanda bir elektrikli sistemi, bir güç aktarım sistemi ve güç elektroniği teknolojisi alanını içeren bir elektrikli araç için diyebiliriz.

Elektrikli sistem, güç batarya paketine bağlanıyor ve bir bara, üç seviyeli bir çevirici devresi, bir DC-DC dönüştürme devresi ve bir kontrolör içeriyor. Kontrolör, birinci dönüştürme devresini ve ikinci dönüştürme devresini kontrol etmek için kullanılıyor. Elektrikli sistem hacmi ve maliyeti oldukça düşürüyor.

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KaynakGizmo China

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