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Huawei EMUI 10 Çıkış Tarihi Resmiyet Kazandı! Özellikleri Neler?

Huawei'nin kullanıcı arayüzü hakkındaki olumsuz eleştiriler EMUI 10 ile son bulacak gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

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Huawei EMUI 10 Çıkış Tarihi Resmiyet Kazandı! Özellikleri Neler?

Huawei kısa bir süre önce 9 Ağustos – 11 Ağustos tarihleri ​​arasında Huawei Geliştiriciler Konferansı düzenleyeceğini açıkladı. Şirkete göre, bu konferansta Huawei EMUI 10 resmi olarak tanıtılacak.

Resmi bir postere göre, bu kullanıcı arayüzü 9 Ağustos’taki konferansın ilk gününde gelecek. Huawei EMUI yetkilisi, temel iletişimden eğlenceye, sosyal yardımdan akıllı asistanlara kadar akıllı telefonların geliştirilmesinin büyük değişikliklere tanık olduğunu söyledi.

Artık insanlar temelde hayatlarını bu özelliklerle yaşıyorlar. Durum bu olunca sorunlar zuhur ediyor. Huawei EMUI 10, en azından Huawei kullanıcıları için bu sorunu çözmeye çalışıyor. Şirkete göre, Huawei EMUI 10 arayüz sınırlarını kıracak ve cihazlar arasında kesintisiz bir akışa izin verecek.

Huawei EMUI 10 Çıkış Tarihi Resmiyet Kazandı! Özellikleri Neler?

Huawei’nin tüketici BG yazılım departmanı başkanı Wang Chengdu, “Bu gizemli teknolojiyi Huawei Geliştirici Konferansı’nda göreceğiz” dedi. Şu anda, EMUI 10’un şirket tarafındna yayınlanan ayrıntıları çok az.

Arayüz temel olarak Android 10 işletim sistemine dayanıyor. Android 10’un resmi sürümünün piyasaya sürülmediği göz önüne alındığında, EMUI 10’un piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir. Bu sistem GPU Turbo, EROFS süper dosya sistemi ve Ark derleyici gibi teknolojilerle gelecektir. Samsung‘un One UI arayüzü nasıl ses getirdiyse, Huawei’nin EMUI arayüzü de bir hayli iddialı olacak diyebiliriz.

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