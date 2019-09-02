Huawei EMUI 10 Güncelleme Alacak Modeller

Huawei, bir yandan Mate 30 serisinin hazırlıklarına devam eden markanın bir yandan ise Huawei EMUI 10 için hazırlıklarını hızlandırdığı ortaya çıktı. Son olarak Huawei EMUI 9.1 dağıtımını yapan marka bu kez Huawei EMUI 10 güncellemesini alacak olan cihazların modellerini açıkladı.

Firma tarafından yayınlanacak olan güncellemenin sürprizlerle beraber geleceğini belirtelim. Özellikle son dönemde uygun fiyatlı modeller için güncellemenin verilmesinin ne kadar önemli olduğunu düşünecek olursak, açıklanan liste oldukça tatmin edici.

Huawei EMUI 10 Güncellemesini Alacak Modeller Hangileri?

Yeni işletim sistemi güncellemesini alacak olan modeller için detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Paylaşılan son liste dediğimiz gibi sürpriz akıllı telefonları işaret diyor. Hemen listede yer alan akıllı telefon modellerinden söz edelim.

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite / Nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart Plus 2019

Huawei P Smart Z

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Porsche Design Mate 10

Huawei Porsche Design Mate RS

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Y7 Pro 2019

Huawei Y6 2019

Huawei Y9 2019

Huawei Y7 2019

Huawei Y7 Pro 2019

Huawei Y7 Prime 2019

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 20i/20 Lite

Honor View 10/Honor V10

Honor View 20/Honor V20

Honor 10

Honor 10 GT

Honor 10 Lite

Honor Play

Honor Note 10

Honor 8X

Honor 8C

Honor Magic 2

Honor 8A

Bu modellerin hepsi resmi olarak güncelleme alacağı açıklanan modeller. Bu modellerin dışında güncelleme alacak olan farklı modeller de olabilir. Listelerin güncellenebildiğini biliyoruz.