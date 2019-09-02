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Huawei EMUI 10 Güncelleme Alacak Modeller

Huawei EMUI 10 güncellemesini alacak olan cihazlar belli oldu. Hangi modeller Huawei EMUI 10 güncellemesini alacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Huawei EMUI 10 Çıkış Tarihi Resmiyet Kazandı! Özellikleri Neler?

Huawei, bir yandan Mate 30 serisinin hazırlıklarına devam eden markanın bir yandan ise Huawei EMUI 10 için hazırlıklarını hızlandırdığı ortaya çıktı. Son olarak Huawei EMUI 9.1 dağıtımını yapan marka bu kez Huawei EMUI 10 güncellemesini alacak olan cihazların modellerini açıkladı.

Firma tarafından yayınlanacak olan güncellemenin sürprizlerle beraber geleceğini belirtelim. Özellikle son dönemde uygun fiyatlı modeller için güncellemenin verilmesinin ne kadar önemli olduğunu düşünecek olursak, açıklanan liste oldukça tatmin edici.

Huawei EMUI 10 Güncellemesini Alacak Modeller Hangileri?

Yeni işletim sistemi güncellemesini alacak olan modeller için detaylar bir bir ortaya çıkıyor. Paylaşılan son liste dediğimiz gibi sürpriz akıllı telefonları işaret diyor. Hemen listede yer alan akıllı telefon modellerinden söz edelim.

Huawei EMUI 10

  • Huawei P30
  • Huawei P30 Pro
  • Huawei P30 Lite / Nova 4e
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei P Smart 2019
  • Huawei P Smart Plus 2019
  • Huawei P Smart Z
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20 Lite
  • Huawei Mate 20 X
  • Huawei Mate 20 X (5G)
  • Huawei Mate 20 Porsche RS
  • Huawei Mate X
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Porsche Design Mate 10
  • Huawei Porsche Design Mate RS
  • Huawei Y9 Prime 2019
  • Huawei Y7 Pro 2019
  • Huawei Y6 2019
  • Huawei Y9 2019
  • Huawei Y7 2019
  • Huawei Y7 Pro 2019
  • Huawei Y7 Prime 2019
  • Huawei Nova 5T
  • Huawei Nova 5
  • Huawei Nova 5 Pro
  • Huawei Nova 5i
  • Huawei Nova 4
  • Huawei Nova 4e
  • Honor 9X
  • Honor 9X Pro
  • Honor 20 Pro
  • Honor 20
  • Honor 20i/20 Lite
  • Honor View 10/Honor V10
  • Honor View 20/Honor V20
  • Honor 10
  • Honor 10 GT
  • Honor 10 Lite
  • Honor Play
  • Honor Note 10
  • Honor 8X
  • Honor 8C
  • Honor Magic 2
  • Honor 8A

Bu modellerin hepsi resmi olarak güncelleme alacağı açıklanan modeller. Bu modellerin dışında güncelleme alacak olan farklı modeller de olabilir. Listelerin güncellenebildiğini biliyoruz.

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