Huawei Enjoy 10 Çıkış Tarihi Açıklandı

Huawei, geçen ayın başlarında Enjoy 10 Plus‘ı çentiksiz bir ekran ve üçlü kamera kurulumuyla tanıttı. Ve şimdi sırada Enjoy 10 var ve 18 Ekim’de satışa sunulacağı açıklandı.

Huawei, Çinli sosyal ağ Weibo‘ya Cuma günü 10 yeni ürün piyasaya süreceğini duyurdu. Şirket, Enjoy 10’dan açıkça bahsetmiyor, ancak bu yazı bu ayın başlarında gördüğümüz Enjoy 10’a benzeyen bir akıllı telefonun resimlerini içeriyor.

Enjoy 10, bir delikli ekrana sahip olacak ve arka tarafında çift kameralı bir kurulum ile gelecek. Akıllı telefonun arkasında parmak izi okuyucusu bulunmuyor ve buda demek oluyor ki face id yani yüz tanıma kullanacak.

Huawei Enjoy 10, tasarımını ve özelliklerini ortaya koyan TENAA’dan da geçti. Kirin 710F işlemci tarafından desteklenecek ve 6.39″ 720p çözünürlük ekrana sahip olacak. Ekran 8MP kamera için sol üst köşede bir deliğine sahip olacak. Arka tarafta ise 48MP ana kamera ve 8MP ikinci bir lens bulunacak.

Akıllı telefon 3.900 mAh batarya ile satışa çıkacak.