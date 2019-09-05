Huawei Enjoy 10 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei'nin orta sınıf akıllı telefonlarından olan Huawei Enjoy 10 Plus, üçlü kamera kurulumu ile artık mağazalardaki yerini alacak...

Huawei, geçen yıl Ekim ayında tanıtılan Enjoy 9 Plus telefonunun geliştirilmiş sürümü olarak Enjoy 10 Plus’ı tanıttı. Bütçe dostu akıllı telefon, çentiksiz ekran ve açılır selfie kamera gibi bazı heyecan verici özelliklerle birlikte geliyor. Teknik özellikler açısından, Avrupa, Hindistan ve Afrika gibi pazarlarda bulunan Huawei Y9 Prime (2019) ile oldukça benzer.

Enjoy 10 Plus, 1080 x 2340 piksel FullHD+ çözünürlük ve 19.5:9 en/boy oranı sunan 6.59 inç LTPS IPS LCD‘ye ev sahipliği yapıyor. Ekran TÜV Rheinland sertifikasına sahiptir. Bundan dolayı, ekranın yaydığı ve gözlere zarar verebilecek zararlı mavi ışınları filtreleme özelliği var. Ekranın çentiksiz tasarımı, telefonun %91 oranında bir ekrana gövde oranına sahip olmasını sağlıyor.

Kirin 710F yonga seti tarafından destekleniyor. Akıllı telefon 8GB RAM ve 128GB UFS 2.1 depolama alanına sahiptir. Ek depolama için cihazda özel bir microSD kart yuvası vardır. Cihaz, Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ile çalışıyor. Gelişmiş oyun performansı için yerleşik GPU Turbo 3.0 grafik hızlandırma teknolojisi var. Gelişmiş oyun deneyimi için, 4D şokuna destek veriyor.

Enjoy 10 Plus’ın üçlü kamera kurulumunda f/1.8 diyafram açıklığı 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş lens ve f/2,4 açıklığa sahip 2 megapiksel derinlik sensörü bulunur. 16 megapiksellik bir de selfie kamerası var.

Enjoy 10 Plus’ın arka tarafında parmak izi tarayıcı bulunmaktadır. Telefonun 4.000mAh bataryası sadece 10W şarjı destekliyor. Ahizede bulunan bağlantı özellikleri arasında çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, USB-C ve 3.5mm ses girişi bulunuyor.

Huawei Enjoy 10 Plus Fiyatı

Enjoy 10 Plus, Çin’de siyah, mavi, kırmızı ve yeşil gibi dört renk seçeneklerine sahip. İşte telefonun farklı çeşitlerinin fiyatı: