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Huawei Enjoy 10 Plus Yolda – İşte Özellikleri

Huawei'nin yeni bir orta sınıf telefonu Huawei Enjoy 10 Plus, kısa bir süre sonra tanıtılabilir...

By Muhammed Arslan

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Huawei Enjoy 10 Plus Yolda - İşte Özellikleri

Huawei düzenli aralıklarla piyasada yeni akıllı telefonlar tanıtıyor. Herkesin yeni nesil Mate serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını beklediği bir zamanda, TENAA’dan başka bir akıllı telefon ortaya çıktı.

Şimdi TENAA tarafından listelenen yeni akıllı telefonun yeni çıkacak Huawei Enjoy 10 Plus akıllı telefonu olduğuna inanılıyor. STK-TL00 model numarası taşıyan cihaz, 163,5 x 77,3 x 8,8 mm ölçülerinde ve 196,8 gram ağırlığındadır. Üç renk seçeneğiyle sunulacak – Siyah, Mavi ve Yeşil.

Telefon 2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ile 6,59 inç FullHD+ ekrana sahip. Donanım olarak, 4/6/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştiğinde 2.2GHz’de saatli Kirin 710 sekiz-çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. Telefon Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 ile kutudan çıkacak. 3900mAh batarya ile çalışıyor.

Huawei Enjoy 10 Plus Yolda - İşte Özellikleri

Telefonun arkasında, 48 MP birincil sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP alan derinliği kamera sensörü içeren AI destekli üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Sızıntı, Huawei Enjoy 10 Plus’ın, yeni bir yapı ile yükseltilmiş bir açılır mekanizmaya sahip 16 MP selfie kemarası ile birlikte geleceğini ortaya koyuyor.

Telefonun kısa süre önce sızdırılmış görüntüsünde, şirketin açılır kamerayı günde 100 kez kullanıyor olsanız bile, en az 3 yıl boyunca herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacağını iddia ettiği görülüyor.

KaynakTENAA
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