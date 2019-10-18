Huawei Enjoy 10 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bir yandan Google yasağını kaldırmak adına uğraşlar veren Huawei, bir yandan ise yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Markanın bu alanda en iddialı akıllı telefon modellerinden birisi de Huawei Enjoy 10 akıllı telefonları olacak.

İddialı özellikleri ile dikkat çeken yeni akıllı telefonlar için yapılan tanıtım sonrasında, modelin tam olarak neler sunduğunu öğrenmiş olduk. Başarılı bir tasarıma sahip olan yeni akıllı telefon modelinin özelliklerinden söz edelim.

Huawei Enjoy 10 Nasıl Bir Tasarım Sunuyor?

Yeni akıllı telefonların ilk dikkat çeken kısmı ekran tasarımı. Beklendiği gibi farklı bir ekran tasarımı ile gelen telefon, Üst kısımda tamamen çerçevesiz. Sadece ince bir bağlantı alanı var. Kamera ise Samsung’un akıllı telefon modellerinde olduğu gibi ekranın hemen üzerinde yer almış. Ekrana gömülü olarak gelen tek ön kamera, mini bir alana sahip.

Bunun dışında arka kapak kısmında ise geçişli renk kullanımı devam ediyor. Telefonun üst üste sıralı olan çift kameranın hemen altında yer alan flaş ışığı ve bunun altında yer alan lens yazısı dışında, arka kapak kısmında geçişli bir renk sunulmakta.

Tüm Teknik Özellikler

Gelelim başarılı akıllı telefon modelinin teknik kısımda ne kadar başarılı olduğu bölümüne. Huawei Enjoy 10 iddialı bir akıllı telefon. Geçen ay tanıtılan Plus modelinde yer aldığı gibi güncellenmiş işlemci modeli olan Kirin 710F serisinden güç alan akıllı telefon, 12 nm üretim sürecinden üretilen işlemcilerle 2.2 GHz saat hızına kadar çıkış gösterebiliyor.

Toplamda 8 çekirdekli olan işlemciler grafik birimi kısmında ise tanıdık seri sunuyor. Grafik birimi kısmında da Mali-G51 MP4 grafik biriminin yer aldığını görmekteyiz. Telefonun RAM kısmında ise iki farklı seçenek var. 4 GB ve 6 GB seçimi yapabiliyorsunuz. 128 GB ve 64 GB iki farklı depolama alanı seçeneğine de sahip olan akıllı telefon, artırılabilir hafızaya da sahip.

Ekran kısmına baktığımız zaman ise HD+ çözünürlük değerinin sunulduğunu görmek mümkün oluyor. 6.39 inçlik ekranda bir de ön kameranın gömülü olarak geldiğini hatırlatalım. Ekrana gömülü olarak gelen ön kamera 8 MP değerinde. Arka kısımda ise 48 MP + 2 MP çift arka kamera var.

Dikkat çeken özelliklerine ek olarak 4000 mAh değerinde bir de batarya ile gelen akıllı telefonun fiyatı ise 170 dolar olarak açıklandı. Satışların her zaman olduğu gibi Çin’den başlayacağını da söylemek lazım. Ayrıca bu modelin Google servisleri durumu konusunda herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.