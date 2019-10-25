Huawei Enjoy 10s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, hali hazırda Huawei Enjoy 10 ve Enjoy 10 Plus cihazlarını satmaya devam ediyor. Şimdi ise Enjoy serisine Huawei Enjoy 10s isimli yeni bir telefonu ekledi. 226 dolarlık fiyatla sunulan Enjoy 10s, farklı ekran tasarımlarıyla birlikte geliyor.

Bazı özelliklerini Enjoy 10 ve 10 Plus akıllı telefonlarından ödünç alıyor. Enjoy 10s, bu haftanın başlarında tanıtılan Honor 20 Lite akıllı telefonunun yeniden markalanmış sürümü olarak geliyor. Huawei Enjoy 10s, su damlası çentikli 6,3 inç OLED ekrana sahip.

20:9 en boy oranı ve 1080×2400 piksel FullHD+ çözünürlük sunar. Enjoy 10s bir ekran içi parmak izi tarayıcısına sahiptir. Buna karşılık Enjoy 10’da, delikli ekran tasarımı var ve ekran içi parmak izi tarayıcısı yok. Ayrıca çentiksiz ekranlı ve açılır selfie kameralı Enjoy 10 Plus, arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcıya sahiptir.

Enjoy 10 and 10 Plus gibi, Enjoy 10s de Kirin 710F yonga seti ile desteklenmektedir. 6 GB RAM ve 64 GB depolama özelliğine sahip tek bir sürümde geliyor. Cihaza EMUI 9.1.1 arayüzü ile özelleştirilmiş Android 9 Pie işletim sistemi ile çalıştırılıyor. Depolama alanını genişletmek için bir MicroSD kart yuvası var.

Huawei Enjoy 10s’un arka panelinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun ön çentiği, f/2.0 diyafram açıklığı 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. 4.000mAh bataryası 10W şarj desteği ile donatılmıştır.

Huawei Enjoy 10s Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Huawei Honor 10s, 226 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Magic Night Black, Emerald Green ve Realm of the Sky renk seçeneklerinde gelecek. Telefonun mağazalara gönderimi ise 12 Kasım’da başlayacak.