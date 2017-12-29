Huawei Enjoy 7S Modeli Huawei P Smart Adıyla Global Satışa Sunulacak

Huawei firması geçen hafta Huawei Enjoy 7S adında Çin’de satılmak üzere tanıttığı cihazı artık Huawei P Smart adıyla global satışa sunacak . Tanıtılan telefon Kirin 659 işlemci, arkada çift kamera ve Android Oreo‘ya dayanan en son EMUI ile birlikte geliyor.

Bu değerli bilgileri sızdıran kişi olan Evan Blass; telefonun Çin dışında Huawei P Smart olarak satılacağını söyledi.

Huawei P Smart modeli ise; 2.36 GHz hızında çalışan, FullHD+ çözünürlük ve 8 çekirdekli CPU ile 5.65inç ekrana sahip olacak.

Bellek seçenekleri 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı veya 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı olarak görülüyor. Ancak Huawei bazı pazarlar için farklı seçenekler denemeye karar verirse de kimse şaşırmayacaktır.

Huawei Enjoy 7S 226 dolar seviyesinde bir telefon. Ancak global pazarlara sunulacak Huawei P Smart modeli Google Hizmetleri ile birlikte geldiği için bir miktar daha pahalıya mal olacak.