En sık akıllı telefon yayınlayan markaların başında gelmeye başlayan Huawei, en son Mate amiral gemisinin yeni modelleriyle akıllı telefon dünyasını sarstı. Fakat markanın Mate 10 modelleri bu sene tek konuşulan Huawei telefonu olmadı. Bunun dışında marka 4 kameraları akıllı telefonlarını da ardı ardına yayınlayarak, adeta akıllı telefon dünyasına demir atmayı başardı. Markanın bu kadar kısa aralıklarla yeni akıllı telefonlar yayınlamasına karşın, yeni yılda da durmayacağını ve aynı hızla telefon modellerini piyasaya sürmeye devam edeceğini gösteren gelişmeler yaşanıyor. Son gelişmeler Huawei Enjoy 7S modellerini işaret etmekte. Hatta şimdiden telefonların özellikleri ortaya çıktı.

Huawei Enjoy 7S Tasarımı Standartlaştırıyor

Bugün paylaşılan görsellerle beraber ortaya çıkan Huawei Enjoy 7S akıllı telefonlarının, tasarım kısmında çok büyük değişiklikler yapmayacağı düşünülüyor. Yine ön kısımda marka logosunun bulunduğu ince bir çerçeve ve yan kısımlarda çerçevesiz tasarım ile sunulması beklenen ön yüzeyi ve çift kamera ile oluşturulmuş arka yüzey tasarımını göreceğiz.

Parmak izi sensörlerinin de yine arka kısımda ortalanmış bir şekilde konumlandırıldığı görülüyor. Tabii ki bu tasarım doğrulanmış veriler içermiyor.

Huawei Enjoy 7S Ekranı Nasıl Olacak

Aslında orta segment bir akıllı telefon olması beklenen Huawei Enjoy 7S modelinin ekran kısmında ise amiral gemileri aratmayacağını düşünüyoruz. İlk iddialara göre telefonun ekranında 5.65 inç ekran bulunacak. Ekran çözünürlük değeri için belirtilen değer ise 1080 X 2160.

Gerek ekran çözünürlük değeri gerekse de ekran boyutunun görüntü kalitesini maksimuma çıkaracağı da kesin. Bu değerlerin elde edilmesini sağlayan ise geniş ekran oranı teknolojisi olarak bilinen Fullview ekran teknolojisi olması bekleniyor. Açıkçası ekran için gelen ilk bilgiler oldukça olumlu. Fakat telefonların tanıtımından sonra bu bilgiler ne kadar değişir bilinmez.

Huawei Enjoy 7S Teknik Özellikleri Neler Olacak?

Ekranlardan sonra telefonların teknik özellik beklentilerini açıklayalım. TENAA üzerinden paylaşılan son bilgilere bakacak olursak, Huawei Enjoy 7S Kirin 659 işlemcileriyle beraber gelecek. Orta sınıf için belirtilen işlemcilerin 3 GB RAM bellek miktarıyla desteklendiğini görmemiz mümkün olacak.

Standart olarak 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla beraber gelmesi beklenen akıllı telefonun, 13 MP değerinde çift kamera kullandığını göreceğiz. Ön kamera sistemi hakkında ise şu an için net bilgiler yok.

3000 mAh değerinde batarya ve Android Oreo işletim sistemiyle beraber geleceği olası olan Huawei Enjoy 7S akıllı telefonların tanıtımı içinde bazı bilgiler verilmiş durumda. Telefonların tanıtımı için ise verilen tarih 18 Aralık. Tanıtımın hemen sonrasında 1 hafta içerisinde ise yeni modelin satışa çıkması da beklenen bir başka detay. Fakat telefonun fiyatı ve sadece Çin genelinde mi satışa çıkacağı konusu da sırrını koruyor.