Geçtiğimiz günlerde Huawei Enjoy 7S modeli TENAA fuarında ortaya çıkmıştı. Üzerinden sadece yedi gün geçtikten sonra ilk resmi tanıtımı Çin’de yapıldı. Android Oreo‘ya dayanan Kirin 659 işlemci, ikili kameraları ve en son EMUI 8.0 ile birlikte geliyor.

Huawei Enjoy 7S modeli Full HD+ 2160×1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.65inç FullView ekrana sahip. Uzun ekran ön panelin çoğunu kaplıyor. Parmak izi tarayıcıyı da böylece arkaya yerleştirilmiş oluyor.

8 çekirdekli bir CPU’ya sahip cihazda iki bellek seçeneği sunulmuş. 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı veya 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı seçenekleri ise bellek anlamında bize sunulanlar.

Cihazın arkasında 13MP ve ilave 2MP çiftli kamera sistemi bulunuyor. İkili kamera sistemi ise portre çekimler için bulanıklığa yardımcı oluyor. Ön kamera ise 8 MP. Huawei Enjoy 7S modelinin Super Charge teknolojisi sayesinde hızlı şarj edilebilen 3.000 mAh‘lik bir de dahili pili var. Siyah, Mavi, Gül Altın ve Altın/Şampanya renk seçenekleri ile satışa sunulacak telefonun ön siparişleri 22 Aralık‘ta başlayacak. Türkiye pazarına ise ne zaman gelir henüz net bir bilgi yok.