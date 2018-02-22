Huawei Enjoy 8'in Detaylı Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei‘nin bugün sızan TENAA kayıtları ile yeni telefonları hakkında birçok yeni bilgi geldi. Huawei Enjoy 8‘in detaylı özellikleri ise bu gelen bilgilerden biri oldu.

Huawei Enjoy 6’yı Ekim 2016’da başlattı. Ardından Haziran 2017’de bir Plus boyutlarda tasarlanmış olan Enjoy 7 çıktı. Sekiz aylık döngü Enjoy 8 ile devam etti ve cihaz bugün TENAA onayı almaya başladı. Böylece detaylı özellikleri de açıklanmış oldu. LDN-TL10 ve LDN-AL20 model numaraları ile listelenen orta sınıf çift kameralı, düşük güçteki 8 çekirdek CPU ve iki hafıza kombinasyonuna sahip telefonlar ortaya çıktı.

Huawei Enjoy 8 Özellikleri

Huawei Enjoy 8 5.99 inç HD ekran ve 1440×720 piksel çözünürlük ile alt-orta sınıf pazarını hedeflemektedir. İşlemcisi 1.4 GHz’e kadar hızlanıyor ve buna 3 GB RAM veya 4 GB RAM de eşlik ediyor. Dahili depolama alanı 32 GB veya 64 GB olacaktır. microSD yuvası yoluyla genişletme seçeneği de bu telefonda bulunacaktır.

Arka paneldeki çift kamera 20 MP+13 MP sensöre, selfie kamerası ise 8 MP‘e sahip olacak. Huawei Enjoy 8 ayrıca 2900 mAh pil kapasitesine sahip olacak.

Parlak metalik tasarım ile gelen telefonun ağırlığı 155 gram ve 158.3×76.7×7.8mm ölçülerinde olacka. Tanıtımı yapıldığında Huawei Enjoy 8 dört renk seçeneği ile önümüze gelecek; Şampanya Altın, Gül Altın, Siyah ve Mavi.

Huawei Enjoy 8 Çıkış Tarihi

Şu an için çıkış tarihi bilinmemekle birlikte telefonun MWC 2018 standlarından görülebileceği ihtimali bir hayli fazla. MWC 2018‘e günler kala telefonun TENAA kaydını yapması açıkçası bizlere Huawei Enjoy 8 çıkış tarihi hakkında bazı ipuçlarını veriyor diyebiliriz.