Fiyat performans odaklı akıllı telefonları çok sık görmemeye başladık. Daha çok öne çıkan akıllı telefonlar amiral gemisi akıllı telefon modelleri olmaya başladı. Fakat buna karşın belli aralıklarla uygun fiyatlı, fiyat performans odaklı akıllı telefonları da gelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Huawei Enjoy 9 akıllı telefonları oldu.

Kısa bir süre önce tanıtılan yeni akıllı telefon, fiyat performans odaklı modeller içerisinde iyi serilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle tasarımıyla dikkat çeken yeni modelin detaylarına geçelim.

Huawei Enjoy 9 Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefonlarda amiral gemisi modellerini aratmayacak bir tasarım bulunuyor. Ön kısımda yine çentik alanı kullanılmış durumda. Fakat bu kez kullanılan çentik alanı çok daha dikkat çekici. Su damlası şeklinde bir çentik alanı kullanan Huawei Enjoy 9, geri kalan kısımlarda tamamen ekrandan oluşuyor. Sadece alt kısımda Nokia modellerinde de gördüğümüz ince bir çerçeve var ve bu çerçeve içerisinde de Huawei yazısını görüyoruz.

Arka kısımda ise çift arka kamera dizilimi bizi karşılıyor. Kameraların hemen altında yer alan flaş ışığıyla beraber genel olarak tasarımın Huawei P modellerine benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca yeni modelin değişen renk özelliklerinin bulunduğunu da eklemiş olalım. Bu kısmı eklemeden tasarımı bitirmeyelim.

Huawei Enjoy 9 Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefonların özelliklerine geçelim. Bahsettiğimiz gibi yeni akıllı telefonların fiyat performans odaklı özellikleri bulunuyor. 6.26 inçlik bir ekrana sahip olan Huawei Enjoy 9 akıllı telefonların IPS LCD panelinde HD+ çözünürlük değeri sunuluyor.

Ekran kısmında standart özelliklerle gelen akıllı telefon, işlemci kısmında ise Snapdragon 450 serisini kullanıyor. Giriş ile orta segment arasında işlemcilerin yanında iki farklı RAM bellek miktarı sunuluyor. İlk seçenekte 3 GB RAM bellek miktarını görüyoruz. Bu modelde 32 GB depolama alanının kullanıldığını da ekleyelim. İkinci modelde ise 4 GB RAM bellek miktarını görüyoruz. 4 GB RAM bellek miktarı ise 64 GB depolama alanının sunulmasını sağlıyor.

Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise çift arka kamerayı görüyoruz. 13 MP + 2 MP değerinde çift arka kamera, ön kısımda da 8 MP değerinde bir ön kamerayla destekleniyor. 4000 mAh değerinde bataryası ve Android 8.1 işletim sistemi desteğiyle beraber yeni modelin fiyatı ise 730 TL civarlarında. Tabii ki bu fiyat vergilerin bulunmadığı direk fiyat.