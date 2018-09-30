Huawei, hem ülkemizde hem de dünya pazarında yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Marka şu sıralar yeni seri akıllı telefonları Mate 20 serisi için hazırlıklarına başlamış durumda. İkinci amiral gemisi serisi olarak gösterdiği Mate serisini güncelleyecek olan marka, daha farklı seriler üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Bu noktada markanın yeni akıllı telefonlarından birisi de Huawei Enjoy 9 Plus modeli olacak.

Çok kısa bir süre önce özellikleri ortaya çıkan Huawei Enjoy 9 Plus akıllı telefonları, orta segment seriler olacak ve amiral gemisi modellerine alternatif sunacak gibi gözüküyor.

Huawei Enjoy 9 Plus Nasıl Bir Akıllı Telefon Olacak?

Yeni yeni özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonun sistem özellikleri bir hayli dikkat çekici. Ortaya çıkan özelliklere göre telefonun 6.5 inçlik bir ekranı bulunacak. Oldukça geniş bir ekranla kullanıma sunulacak olan model, rakiplerinin aksine LCD panel kullanacak. 6.5 inçlik ekranda çentikli bir yapı göreceğiz. LCD panel üzerinde LCD kullanılacak.

Bunun dışında tasarım kısmından da söz etmek gerekiyor. Yeni modelin tasarımı mevcut Huawei modellerinde görmeye başladığımız tasarıma oldukça yakın. Huawei Enjoy 9 Plus modelinde çift arka kamera kullanıldığını göreceğiz. Dikine konumlandırılmış olan çift arka kamera “P” serisinde gördüğümüz düzenle gelecek. Bunun yanında tam orta kısımda ise parmak izi sensörlerine yer verilecek.

Ekran tasarımına geçtiğimiz zaman ise dediğimiz gibi çentikli yapı karşımıza çıkacak. Fakat bu kez kullanılan çentik alanının biraz daha dar olduğunu göreceğiz. Hemen alt kısımda yer alan ince çerçeve bölümünün de yine dikkatlerden kaçmayacağını ekleyelim. Renk değiştiren arka kapak, çentik alanı gibi artılar muhtemelen bu modeli iyi bir alternatif telefon olarak görmemizi sağlayacak.

Teknik Detaylar

Huawei Enjoy 9 Plus akıllı telefonlarının ekran ve tasarımı için ortaya çıkan bilgilerden söz ettik. Yeni akıllı telefonların sistem özellikleri kısmında da oldukça dikkat çekici değerler karşımıza çıkıyor. Bir kere işlemci kısmında Kirin 710 serisini göreceğiz. Daha başarılı ve orta segment için yeterli gösterebileceğimiz işlemciler, bellek kısmında da yüksek kapasite ile desteklenecek. Telefonların bellek kapasitesinin 6 GB RAM bellek miktarına kadar çıkarılacağından söz ediliyor.

Üstelik beklenti tek bir model olması. Yani 4 GB veya 8 GB versiyon olmayacak. RAM bellek kısmında 6 GB seçeneğini göreceğiz. Depolama alanı için söylenen değer 128 GB. 128 GB dışında başka bir depolama seçeneğinin sunulup sunulmayacağını bilemiyoruz.

Her şeyi bırakıp kamera özelliklerinden söz edelim. Huawei telefonları kameralarıyla öne çıkmaya başladı ve Huawei Enjoy 9 Plus modeli de bunu net bir şekilde gösteriyor. Yeni akıllı telefon 13 MP + 2 MP değerinde çift arka kamera kullanacak. Çift arka kamera kullanımına zaten alıştık. Bu kez ön kamera kısmında da bir sürpriz söz konusu. Ön kamera kısmında da 16 MP + 2 MP değerinde bir kamera kullanılacak.

Kamera kısmında yenilenecek, tasarım kısmında amiral gemisi çizgilerini koruyacak ve daha uygun fiyatlı bir seri olacağı konuşulan Huawei Enjoy 9 Plus akıllı telefonlarının ne zaman tanıtılacağını ise bilen yok. Tanıtım tarihi net olmadığı gibi fiyat ve çıkış tarihi konusunda da henüz net bilgilerimiz yok.