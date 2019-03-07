Huawei Enjoy 9s Özellikleri Belli Oluyor

Huawei, uygun fiyatlı Enjoy serisine yeni bir üye eklemek üzere. Weibo’dan gelen sızıntı fotoğraf, Enjoy 9‘ların üçlü kamera kurulumuna sahip olduğunu gösteriyor. Görüntü ayrıca ana sensörün 24 MP olduğunu ve geniş açılı bir mercekle geleceğini ortaya çıkardı.

Enjoy 9, Enjoy 9 Plus’tan daha iyi (Huawei Y9 (2019) olarak bilinir) ya da Enjoy Max yani bilinen adıyla Honor 8X Max modelleri arasında en güçlü telefon olacak.

Broşür olarak görünen materyaldeki görüntü telefonun 6.21” çentikli ekran, 128 GB saklama alanı ve EMUI 9.0 kullanıcı arayüzü ile Enjoy 9’ların Android Pie ile geleceğini ve en yeni işletim sistemi piyasaya sürülen ilk uygun fiyatlı Huawei akıllı telefonlardan biri olduğunu gösteriyor.

Diğer özellikler henüz görünmüyor, ancak Kirin 710 yonga seti ve 6 GB RAM görmeyi bekliyoruz. Ayrıca, ekranın Full HD + çözünürlük olacağını ve USB-C bağlantı noktasına sahip devasa bir batarya olacağını umuyoruz. Hızlı şarj özelliği de olmazsa olmaz özelliklerden biri olacaktır fakat henüz SuperCharge destekli ucuz bir Huawei akıllı telefon göremedik.