Huawei Enjoy 9S ve Enjoy 9e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, bugün Çin’de bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Enjoy serisine iki yeni akıllı telefon ekledi. Bunlar Enjoy 9S ve Enjoy 9e. İlk model olan Enjoy 9S cep telefonu, 19:5:9 en boy oranına sahip, %90 ekran/gövde oranı sunuyor.

6.21 inç FullHD+ su damlası çentikli ekranını içeren ve yeni duyurulan P Smart Plus 2019 modelinin Çin sürümüdür. Cihaz da ayrıca, GPU Turbo 2.0 desteğinin yanı sıra Android Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzü var.

Snapdragon 710 yonga seti ile desteklenen akıllı telefonda AI portre çekim, AI sahne algılama için 2 megapiksellik sensör, 24 megapiksel ana sensör ve ultra geniş açılı 16 megapiksellik sensör var.

Huawei Enjoy 9S Özellikleri

6,21 inç (2340 x 1080 piksel) FullHD+ 19:5:9 2,5D kavisli cam ekran

Sekiz Çekirdekli Kirin 710 12nm (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 +4 x 1,7 GHz Cortex-A53)

ARM Mali-G51 MP4 GPU ile birlikte

4GB RAM, 64GB / 128GB depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza

EMUI 9.0 ile Android 9.0 (Pie)

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaş ile 24MP arka kamera, ikincil 2MP arka kamera, 16MP ultra geniş kamera

8MP selfie kamerası

Boyutlar: 155.2 × 73.4 × 7.95mm; Ağırlık: 160g

Parmak izi sensörü

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS,

Mikro USB

3400mAh (tipik) / 3320mAh (minimum) pil

Huawei Enjoy 9S, Siyah, Kırmızı ve Mavi renklerde gelecek. 64GB depolama sürümü için 223 Dolar ve 128 GB depolama sürümü 253 Dolardır. Bugün Çin’de satışa sunulacak.

Huawei Enjoy 9e

Enjoy 9e modeli ise %87 ekran / gövde oranına sahip 6.09 inç HD+ çentikli bir ekrana ev sahipliği yapıyor. 3GB RAM ile MediaTek Helio A22 yonga seti akıllı telefona güç sağlıyor. Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.0 ile birlikte kutudan çıkacak.

Enjoy 9e modeli Huawei Y6 2019‘un Çin sürümüdür. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13MP arka kamera, 8 megapiksel selfie kamerası ve 3020mAh batarya ile birlikte geliyor. Aynı zamanda, diğer telefonlara kıyasla 2 kat daha iyi ses vaat eden Huawei SuperSound desteğini bünyesinde barındırıyor.

HUAWEI 9e Siyah, Mavi ve Altın renklerinde geliyor. 148 dolarlık bir fiyatla satışa sunulacak, 2 Nisan’dan itibaren ön siparişe sunulacak.