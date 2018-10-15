Geçtiğimiz ay Huawei alt markalarından birisi olan Honor, Honor 8X, ve Honor 8X Max özelliklerini tanıttı. Her iki telefon da Huawei Enjoy 9 Plus ve Huawei Enjoy Max olarak Çin’de yeniden piyasaya sürüldü. Honor 8X telefonlarla kıyaslandığında yeni açılmış Huawei Enjoy telefonlarında bazı değiştirilmiş özellikler bulunuyor.

Huawei Enjoy Max ile Enjoy 9 Plus özellikleri ve fiyatları yapılan açıklamada ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Peki siz hangisini tercih edersiniz?

Huawei Enjoy 9 Plus Özellikleri ve Fiyatlandırması

Huawei Enjoy 9 Plus özelliklerine değinmek gerekirse, 6,5 inç IPS LCD ekran ile donatılan telefon 162,4×77,1×8,05 mm ölçülerindedir. Akıllı telefonun çentikli görüntüsü 1080×2340 piksel çözünürlüğe sahiptir. TUV Rheinland onaylı ekranın yaydığı zararlı mavi ışınları filtreler. Kirin 710 yonga seti tarafından desteklenir. Akıllı telefonun iki modeli var. Temel model 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahipken, diğer modeli 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahiptir. Enjoy 9 Plus’ın ek depolama için microSD kart yuvası vardır.

EMUI 8.2 deri ile kaplanmış Android 8.1 Oreo işletim sistemi Huawei Enjoy 9 Plus’a önceden yüklenmiş olarak piyasaya sürülüyor. 4.000mAh batarya ile desteklenir. Telefonun arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığı 13 megapiksel+2 megapiksel çift kamera sistemi bulunuyor. Önde f/2.0 diyafram 16 megapiksel+2 megapixel ön çift kamera ayarı var. Telefonun arka tarafında parmak izi okuyucusu bulunur. Ayrıca Huawei Enjoy 9 Plus özellikleri arasında çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 3.5mm ses girişi, microUSB ve GPS gibi ayrıntılar da vardır.

Modellere göre Huawei Enjoy 9 Plus fiyatları 64GB depolama alanı+4 GB RAM ortalama 1.499 Yuan (217$), ve 128GB depolama alanı+4GB RAM 1.699 Yuan (245$) olarak belirlenmiştir. Akıllı telefonun ön satışı şimdiden başladı. 64GB Enjoy 9 Plus 20 Ekim’den itibaren satın alınabilirken, 128GB’lık modeller 25 Ekim’den itibaren satışa sunulacak. Akıllı telefonun renk seçenekleri arasında Sakura Pembe, Safir Mavisi, Sihirli Gece Siyahı ve Mor Aurora bulunuyor.

Huawei Enjoy Max Özellikleri ve Fiyatlandırması

Huawei Enjoy Max 7.12 inçlik IOS LCD ekran ile donatılmıştır. Ekrandaki su damlası çentiği, 1080×2244 piksel Full HD çözünürlük üretmesini sağlar. Enjoy Max’in ekranı TUV Rheinland tarafından da onaylanmıştır. Ekran ölçüleri 177.57×86.24×8.48 mm‘dir.

Enjoy Max Snapdragon 660 yongaseti ile desteklenir. Enjoy 9 Plus gibi Enjoy Max de 64GB depolama+4GB RAM ve 128GB depolama+4GB RAM modelleri ile geliyor. Telefon EMUI 8.2 tabanlı Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile birlikte sizler için sunuluyor. Daha fazla depolama için bir microSD kart yuvası bulunuyor. Bu 5000mAh kapasiteli büyük bir batarya ile doludur.

Bir parmak izi okuyucusuna sahip olan arka panelde ayrıca 16 megapiksel f/2.0 diyafram, ve 2 megapiksel f/2,4 diyafram çift kamera ayarı bulunuyor. 8 megapiksel f/2.0 diyafram olmak üzere bir tane ön kameralı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Huawei Enjoy Max‘in diğer özellikleri arasında Dolby Atmos desteği, Histen 5.0, çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, microUSB, 3.5mm ses girişi ve GPS bulunuyor.

Enjoy Max renk çeşitleri arasında Gökyüzü Mavisi, Sihirli Gece Siyahı ve Amber Kahverengi vardır. Ayrıca Huawei Enjoy Max fiyatları 64GB ve 128GB Enjoy Max modelleri için sırasıyla 1.699 Yuan (245$) ve 1.999 Yuan (289$) olarak belirlenmiştir. Akıllı telefonun satış öncesi satışları Çin’de başladı. 64 GB Enjoy Max, 20 Ekim’den satın alınabilirken, 128 GB’lık varyasyon 1 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.