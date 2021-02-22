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Huawei Freebuds 4i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, yeni kablosuz kulaklıklari Freebuds 4i'yi sessiz sedasız piyasaya sürdü. İşte telefon hakkında bilinenler...

Ayşen Sıla

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Huawei bugün, FreeBuds 4i’yi sessiz sedasız piyasaya sürdü. Ürün şu anda Huawei’nin resmi web sitesinde listeleniyor ve şirketin çevrimiçi mağazası Vmall’da ön sipariş alıyor. Fiyatı ise yaklaşık 76 dolar.

Freebuds 4i, 10 saate kadar kesintisiz müzik çalmayı destekleyen bazı yükseltmelerle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıklar ayrıca FreeBuds 3i’de de bulunan aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Gürültü engelleme, gürültülü istasyonlar, hareketli bir alışveriş merkezi veya metro gibi yerlerdeki ortam gürültüsünü azaltabiliyor.

huawei

Kulaklıklar, tıpkı Airpod gibi uzun saplı bir kulak içi tasarım benimsiyor. Her kulaklık, insan seslerini doğru bir şekilde almaya yardımcı olan çift mikrofon tasarımı bulunduruyor. Özel rüzgar geçirmez yapı tasarımı, kulaklığın rüzgar sesini azaltma özelliğini artırabiliuor.

Kulaklık, ulağa çok fazla yüklenmemesini sağlayan hafif bir gövdeye sahip, böylece kullanıcıya rahat bir kullanım deneyimi sağlıyor. Kompakt kulaklıklar, canlı vokaller sunmak için polimer kompozit diyaframlı yerleşik bir 10 mm dinamik bobin birimi ile birlikte geliyor.

huawei

Kulaklıklar ayrıca şarj çantası olarak da kullanılabilen taşınabilir, yuvarlak bir saklama kutusu bulunduruyor. On dakikalık bir şarj, 4 saate kadar oynatma sağlayabiliyor. Kulaklık Kırmızı, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle raflarda yerini alacak.

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KaynakGizmo China

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