Huawei FreeBuds Studio Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, amiral gemisi telefonlarının yanı sıra etkileyici gürültü önleme özellikleri, uzun pil ömrü ve üstün ses kalitesi ile yeni bir çift kulaklık da satışa sundu. Ayrıca Mate 40‘lar için bir Porsche Design saati, yerleşik kulaklıklı gözlükler, akıllı bir hoparlör ve çeşitli aksesuarları da bugün görücüye çıkardı. Hepsi de göz kamaştırıyor fakat bu makalemizde FreeBuds Studio‘yu ele alacağız.

Huawei FreeBuds Studio, şirketin son derece iddialı olduğu bir cihaz. Bir tarafta dört mikrofonu ile gürültüde 40 dB azalma sağlayan kulaklıklar, son derece iyi görünüyor. Mikrofonların yanı sıra, Tee Audio Tube yapısı orta ve yüksek frekanslı gürültüyü filtrelemeye yardımcı oluyor.

Kulaklıklar tamamen akıllı ve üç ana moda sahip: Ultra Mod (uçuşlar ve tren yolculukları için), Genel Mod (bir restoran gibi orta derecede gürültülü ortamlar) ve Rahat Mod (ofis gibi sessiz alanlar için bu, uğultuyu ortadan kaldırıyor).

Kulaklıklar sizi çevrenizden de tamamen soyutlamıyor. Yani daha iyi işitmenize yardımcı olabiliyor. Farkındalık modu, sol kulaklık yastığındaki ANC düğmesine basılarak tetikleniyor ve her şeyi duymanızı sağlıyor. Ses Modu, AI Life Uygulamasında yapılandırılmış ve aynı anda gürültüyü azaltırken insan sesini de geliştiriyor.

FreeBuds Studio, 4 katmanlı polimer diyaframlı 40 milimetre sürücülere sahip. 48 kHz’e kadar yüksek frekansları ve 4 Hz’e kadar çok derin tabanı yeniden üretebiliyorlar. Optik kalite için yeni L2HC codec bileşenini kullanıyorlar, müziği 960 Kbps’ye kadar aktaran bu bileşen, düşük gecikme modu sayesinde bunlar oyun oynamak için de uygun.

Çift anten tasarımı ile sağlam bir bağlantı sağlıyorlar. Kulaklıkları iki cihaza bağlayabilir ve aralarında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Hızlı Eşleştirme ve Otomatik Arama desteğiyle de işlerini hızlıca halledebilirsiniz. Bu arada hızlı eşleştirme, telefonunuzdaki bir düğmeye dokunmak kadar basit diyebiliriz. Kulaklıklar, aşınma algılamanın yanı sıra dokunmatik kontrolleri de kullanıyor (böylece, çıkardığınızda çalmayı duraklatabiliyorlar).

Kulaklıklar, 24 saate kadar dayanıyor (ANC kapalıyken) ve tamamen şarj olmaları için yalnızca 60 dakikaya ihtiyaç duyuyorlar

Aceleniz varsa, 8 saat dinleme için 10 dakika şarj etmeniz yeterli (yine ANC kapalıyken). Huawei FreeBuds Studio’nun fiyatı 300 euro olarak belirlendi.