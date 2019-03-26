Huawei Freelace Bluetooth Kullaklığını Tanıttı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei bugün Paris’te bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öne çıkan ilk ürünler, yeni Huawei P30 telefonları oldu. Bunlara ek olarak şirket, Huawei Freelace adlı kablosuz Bluetooth kulaklıklarını da tanıttı.

Aslında hem kablosuz olarak hem de telefondaki USB-C bağlantı noktasına takılarak kablolu bir şekilde kullanılabiliyor. Bunları telefona ilk kez taktığınızda, HiPair özelliği telefonda otomatik olarak aktive olur ve onunla eşleşir. Sonrasında ise ister USB-C üzerinden dinleyebilir veya şarj edilebilir.

Huawei Freelace, 9.2mm dinamik bir gövde birlikte geliyor. Sol ve sağ taraflarda simetrik kontrollerle tasarlanmıştır. Kablo, birbirine dolaşmaz şekilde oluşturulmuş ve oldukça dayanıklıdır. Yapı kalitesi ise silikonla karıştırılmış nikel ve titanyum alaşımı birleştirilerek üretilmiştir.

Kulaklık noktaları ayrıca IPX5 sertifikalıdır, bu sayede terlemelere dayanabilirler. Asıl önemli özelliği ise rüzgar sesini azaltma özelliğine sahiptirler. Bu da egzersiz sırasında dış mekan kullanımı için idealdir.

Fakat sesi daha da netleştirmek için gerçek bir gürültü engelleme yoktur. Her iki ucunda da manyetik çıtçıtlar vardır, böylece müziği duraklatabilir, telefon görüşmelerini sonlandırabilir veya telefonunuzdan bir aramayı kabul etmek için devre dışı bırakabilirsiniz.

Batarya ömrü açısından, Freelace oldukça etkileyici. Huawei, tek bir şarjla 12 saat konuşma süresi veya 18 saat müzik çalma süresi vaat ediyor. Huawei’nin hızlı şarj teknolojisi sayesinde, 4 saatlik müzik dinleme için 5 dakikalık şarj yeterlidir.

Huawei Freelance, yeni Huawei P30 ve P30 Pro renklerine uyması için dört farklı renkte gelecek. Şirket, fiyatlandırma konusunda henüz bir açıklama yapmadı.