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Huawei Geliştirici Konferansı 9 Ağustos’ta Başlıyor!

Kullanıcıların birçok beklentirinin olduğu Huawei Geliştiriciler Konferansı yakında başlıyor. Acaba yeni işletim sistemi ile bilgiler duyacak mıyız?

By Muhammed Arslan

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Huawei

Huawei, 9 Ağustos’ta bir Huawei Geliştirici Konferansı  etkinliğini düzenliyor. Muhtemelen bugüne kadar düzenlenmiş geliştirici konferansları arasında en heyecan verici konferanslardan biri olabilir. Huawei Geliştirici Konferansı 2019 (veya yalnızca  HDC 2019), 9 – 11 Ağustos tarihleri ​​arasında Dongguan, Songshan Gölü’nde düzenlenecek.

Konferans üç bölüme ayrılıyor. Bunlardan birisi konuşma, diğeri teknik konuların olduğu bir forum ve diğeri de kod laboratuvarı şeklinde olacak.  Bu konferansı bu kadar ilginç kılan şey, Huawei’nin HongMeng işletim sistemine dair bir ipuçları vermesi olacak.

HongMeng OS hakkında o kadar çok haber duyduk ki, henüz net bir açıklama göremedik. İnternette okuduğumuz şeyler, daha çok 5G geliştirmeleri üzerine yeniliklerle donatılacağını söylerken, bazı haberler de web tabanlı uygulamaların çok fazla yer kapalayacağını söylüyor.

Huawei Geliştirici Konferansı 9 Ağustos'ta Başlıyor!

Tabi ki HongMeng OS iddiaları şirket tarafından açıklanmadı. Ama ipuçları vermesi için bundan daha uygun ortam yok. Bunu konuşma bölümünde açıklamaları bekleniyor.

Teknik forum, akıllı ev, spor sağlığı, akıllı seyahat, EMUI, AR&VR ve Huawei Pay’e daha fazla odaklanacak. Genelde, Huawei’nin daha önce güncel tutmaya çalıştığı her şey için ileriye dönük yatırımlarda bulunması oluyor. Kodelabs, diğer yandan, uygulamalı kodlama deneyimini kazanabileceğiniz bir yer.

Genel olarak, bu yılki Huawei Geliştirici Konferansı, şirket için en önemlilerinden biri olarak şekilleniyor. HongMeng işletim sistemi hakkında hiçbir şey duymamamız da tamamen mümkün, ancak bir süre daha beklemek gerekiyor.

KaynakHuaweiCentral
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