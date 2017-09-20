Apple ve Samsung, Kuzey Amerikalı akıllı telefon tüketicilerinin kalpleri ve dolarları için savaşmaya devam ederken, Çinli Huawei şirketi, Apple’ı geçerek global pazarda satış pazarındaki ikinci sırada yer aldı. Huawei’nin telefonlarının herhangi birini en popüler 10 telefon listesinde bulmasını beklemeyin.

Counterpoint Research, şirketin satış ve marka bilinirliğinin başta güçlü araştırma ve geliştirme yatırımları ve yaratıcı pazarlama kampanyaları (Çin için KFC markalı bir telefon gibi) ile önemli ölçüde arttığını yeni bir raporunda belirtti. Şirket, kendi ülkesinde olduğu kadar Ortadoğu, Avrupa ve Latin Amerika gibi alanlarda lider konumda bulunuyor ancak Huawei’nin hala Kuzey Amerika, Hindistan ve Güney Asya’da marka bilinirliği çok düşük. Bu, ikinci sırada kalmanın uzun ömürlü olmayacağı anlamına geliyor.

Ancak bu başarıların önemini göz ardı etmiyor ve Çinli şirketlerin tüketicilerin gözünde büyüdüğünü gösteriyor. Counterpoint Direktörü Tarun Pathak “Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi, kilitsiz, kenarsız ekranlar, artırılmış gerçeklik, şirket içi yonga setleri ve gelişmiş kamera özellikleri ile tasarımları yayınlamalarına izin veren anahtar tedarik zinciri ortaklarına başarılı bir şekilde erişti.” dedi. “Bu oyuncular, mevcut piyasa payı liderlerinden daha hızlı bir şekilde büyümeye devam ettikçe, küresel tedarik zincirine, uygulama geliştiricilere ve dağıtım kanallarına Samsung veya Apple kadar eşit derecede önem verdiler.”

Huawei‘nin hareketini daha da belirgin yapan şey, Apple’ın iPhone 7 ve Samsung’un Galaxy S8‘i yaptığı şekilde önemli ölçüde dayandığı bir “kahraman telefonu” bulunmaması. Aslında, Huawei’nin ilk 10’da uzun vadede durabilecek hiçbir telefonu yok.

Counterpoint Kıdemli Analisti Pavel Naiya, “Farklı portföylere sahip olmak Huawei’nin birden fazla cephede savaşmasına izin verirken, Huawei’nin hisse almaya devam etmesi durumunda kötü bir şekilde ihtiyacı olan bir şey, genel marka tanıma yeteneği yaratmak için çok az şey yapıyor” dedi. “Huawei portföyünü küçültecek olsa da, Oppo ve Xiaomi’nin yaptığı gibi daha az ürünün arkasında daha fazla güçlü ürün yelpazesi gerekecek.”

Ağustos sayılarını ve Huawei’nin trendini devam ettirip ettirmediğini görmek ilginç olacak. Apple, Asya’da başlattığı yeni bir iPhone 6 32GB modelinin gücünü kullanmaya çalıştı ancak Huawei’yi geçmeye yetmedi. Yeni iPhone 8‘ler bu ay çıkacak ve Apple’ın Eylül sayısı yayınlandığında tekrar ikinci sırada yer alması muhtemel. Huawei’nin Mate 10 telefonu perakende satışa çıktığında bu sıçramanın muhtemelen Ekim ayında da devam edebileceği düşünülüyor.

Genel olarak, Huawei sonunda ikinci sırayı tutmayı düşünüyor.