Huawei GPU Turbo 3.0 Özelliğini Yayınladı! Hangi Oyunlar Destekliyor?

Huawei, daha iyi performans ve optimize edilmiş oyun deneyimi için GPU Turbo 3.0 özelliğini yayınladı. Bu özellik, çeşitli özelliklerle birlikte Mate 20 Serisi için EMUI 9.1 güncellemesi ile geliyor. Asıl ilginç olan şey, bu durumunda Huawei’nin amiral gemisi cihazlarıyla sınırlı kalmamasıdır.

Huawei, bu özelliği bütçe telefonlarından bazılarına da getiriyor. Bugün şirket GPU Turbo 3.0’ın yüklenebileceği bazı cihazları da açıkladı. Bunların arasında Huawei P30 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei Nova3i, Huawei Y9 gibi popüler cihazlar da yer alıyor.

GPU 3.0 özelliği, oyun sırasında donma olmadan sorunsuz bir oyun deneyim sağlayacak. Geliştirilmiş pil performansı içeren bataryaya aşırı derecede zorlamadan daha aktif oyun performansına izin veriyor.

GPU Turbo 3.0 Ne İşe Yarıyor?

GPU Turbo 3.0, yonga setinin güç tüketimini %10 kısaltıyor. Kesintisiz bir oyun deneyimi sağlamak için temel sistemin performansını optimize ediyor. Daha hızlı dokunma tepkisi ve daha düşük enerji tüketiminin yanı sıra, GPU Turbo, fps düşüşlerini azaltıyor. Özellik kapatıldığındaki duruma kıyasla daha yüksek bir ortalama fps hızı sağlıyor.

GPU Turbo 3.0 ile Optimize Edilmiş Oyunların Listesi