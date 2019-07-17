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Huawei GPU Turbo 3.0 Özelliğini Yayınladı! Hangi Oyunlar Destekliyor?

Huawei, yazılım tabanlı bir geliştirme yaparak, Gpu Turbo özelliğini muazzam bir özellikle donattı...

By Muhammed Arslan

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GPU Turbo Teknolojisi Tanıtıldı! Akıllı Telefonlara Turbo Güç!

Huawei, daha iyi performans ve optimize edilmiş oyun deneyimi için GPU Turbo 3.0 özelliğini yayınladı. Bu özellik, çeşitli özelliklerle birlikte Mate 20 Serisi için EMUI 9.1 güncellemesi ile geliyor. Asıl ilginç olan şey, bu durumunda Huawei’nin amiral gemisi cihazlarıyla sınırlı kalmamasıdır.

Huawei, bu özelliği bütçe telefonlarından bazılarına da getiriyor. Bugün şirket GPU Turbo 3.0’ın yüklenebileceği bazı cihazları da açıkladı. Bunların arasında Huawei P30 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei Nova3i, Huawei Y9 gibi popüler cihazlar da yer alıyor.

GPU 3.0 özelliği, oyun sırasında donma olmadan sorunsuz bir oyun deneyim sağlayacak. Geliştirilmiş pil performansı içeren bataryaya aşırı derecede zorlamadan daha aktif oyun performansına izin veriyor.

Huawei GPU Turbo 3.0 Özelliğini Yayınladı! Hangi Oyunlar Destekliyor?

GPU Turbo 3.0 Ne İşe Yarıyor? 

GPU Turbo 3.0, yonga setinin güç tüketimini %10 kısaltıyor. Kesintisiz bir oyun deneyimi sağlamak için temel sistemin performansını optimize ediyor. Daha hızlı dokunma tepkisi ve daha düşük enerji tüketiminin yanı sıra, GPU Turbo, fps düşüşlerini azaltıyor. Özellik kapatıldığındaki duruma kıyasla daha yüksek bir ortalama fps hızı sağlıyor.

GPU Turbo 3.0 ile Optimize Edilmiş Oyunların Listesi

  • Fortnite
  • Knives Out
  • Battle Bay
  • Crazy Taxi
  • Real Racing 3
  • Into the Dead 2
  • NBA 2K19
  • Dragon Nest M
  • Duel Links
  • PES2019
  • DRAGON BALL LEGENDS
  • FIFA Mobile
  • Free Fire
  • Minecraft
  • Helix
  • Plants vs. Zombie Heroes
  • Subway Surfers
  • Brawl Stars
  • Speed Drifters
  • Mobile Legends: Bang Bang
  • Vainglory
  • Arena of Valor
  • Rules of Survival
  • NBA 2K18
KaynakGadgetBridges
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