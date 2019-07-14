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Huawei Harmony İşletim Sistemi Ortaya Çıktı

Huawei Harmony işletim sistemi ortaya çıktı. Markanın yeni işletim sistemi olması beklenen Huawei Harmony için detaylar neler? Özellikler için herhangi bir açıklama yapıldı mı? İşte bilinenler.

By İbrahim Kızılırmak

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Huawei Harmony

Huawei, ABD ile arasındaki krizin ardından yeni adımlar atmaya devam ediyor. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre son olarak ABD’de işten çıkarmaların başlayacağı yönünde bilgi elde edilmişti. Tüm bunlar bir yana markanın kendi işletim sistemini geliştirme süreci de devam ediyor. Bu kez gündemde Huawei Harmony var.

Aslında markanın ArkOS işletim sistemi üzerinde çalıştığı biliniyor. Bir süredir bu işletim sisteminin özelliklerinin neler olacağı konusunda tartışmalar devam ediyor.

Sadece özellikleri değil, bunun yanında ArkOS işletim sisteminin ne zaman tanıtılacağı konusunda da tartışmalar devam ediyor. Fakat bu kez ortaya çıkan bilgiler yeni bir işletim sistemini işaret ediyor. Bu kez Huawei Harmony işletim sistemi gündemde.

Huawei Harmony Bilgisayarlar için Geliyor

12 Temmuz tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yapılan başvuruyla beraber ortaya çıkan Huawei Harmony, tam olarak akıllı telefonlar için sunulan bir işletim sistemi olmayacak. Bunun yerine bilgisayarlarda yer alacak bir işletim sistemi göreceğiz.

Sadece bilgisayar sürümü değil, mobil için de geçerli olmasını beklediğimiz seriyi tabletler üzerinde de görmemiz mümkün olabilir. Şu an için yeni işletim sisteminin özelliklerinin neler olacağı ise tam olarak soru işareti. Bu konuda resmi açıklamaları takip etmek gerekiyor.

Huawei Harmony

Tabii ki Huawei şu an için resmi ya da gayri resmi herhangi bir açıklamada bulunmuş değil. Özellikle yeni sürümün hangi cihazlarda kullanılacağı konusunda bir bilgi elde etme şansını bulamadık. En azından önümüzdeki günlerde bu konuda bazı detayların ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Tıpkı Google’ın uyguladığı sisteme benzer bir sistemin uygulanacağı ve bilgisayarlarla tablet modellerinde farklı bir işletim sistemi sunulacağı beklentisi var.

Yine de resmi bir açılama gelene kadar beklemek gerekiyor. En azından hangi cihazlarda kullanılacak bir işletim sistemiyle karşılaşacağımızın Sonbahar aylarında düzenlenecek olan Huawei etkinliğiyle beraber ortaya çıkması beklentisi var. Marka bu konuda bir açıklama yaptığı zaman, yapılan açıklamalara sitemizde yer vereceğiz. Şimdilik detayları merakla bekliyoruz.

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