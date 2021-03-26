Huawei, HarmonyOS Beta 3’ü Bu Ayın Sonunda Yayınlayacak!

Huawei, birkaç yıldır kendi HarmonyOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve şimdi de HarmonyOS Beta 3’ün yeni bir sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. HarmonyOS’un Beta 3’ü 31 Mart’tan itibaren deneme için yayınlanacak. Ticari kullanım için kararlı sürüm ise Nisan ayında piyasaya sürülecek.

Akıllı telefon geliştiricileri için HarmonyOS Beta piyasaya sürülürken, 22 Şubat’ta Huawei Tüketici İşletmesi CEO’su Yu Chengdong, yeni sürümün Nisan ayında piyasaya çıkacağını ve şirketin tüm telefonlarının HarmonyOS’a yükseltileceğini söyledi.

Huawei’e yakın bir kaynaktan gelen rapor, yeni HarmonyOS’un piyasaya sürülmesinin Nisan ayı başlarında gerçekleşeceğini iddia ediyor. Raporda ayrıca HarmonyOS ile çalışan akıllı telefonların evdeki görsel-işitsel, fitness ekipmanları ve küçük ev aletlerine bağlanabileceği ve ilgili işlevlerin cihaz kullanılarak hızlı bir şekilde etkinleştirilebileceği canlı gösteriden bahsediliyor.

Bu işletim sistemiyle ilgili en son güncellemeyi alacak şekilde ayarlanan ilk cihaz grubu arasında Huawei Mate X2, Huawei Mate 40 serisi ve Huawei P40 serisi yer alıyor. Şirket ayrıca, ABD yaptırımları nedeniyle ertelenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P50 serisi üzerinde çalışıyor.