Huawei, HarmonyOS’u 2020 Telefonlarında Kullanacak!

Huawei’nin yakın tarihli konferansında, Huawei Başkanı Dr. Wang Chenglu, gelecek yıldan itibaren HarmonyOS’un akıllı telefonlarda yer alacağını açıkladı. Wang, Harmony’nin Android’in yerini almayacağını vurguladı. Bunun da ötesinde, Android hala Huawei’nin tercih ettiği işletim sistemi olacak ve cihazlarının çoğunda kullanılacak.

Bu konferansta, yeni işletim sistemi ile ilgili, başka ilginç noktalar da gündeme getirildi. HarmonyOS, sadece Çin’de yerel olarak değil, uluslararası olarak pazarlanacak. Ayrıca HarmonyOS en geç, gelecek yıl Ağustos ayına kadar piyasaya sürülmüş olacak.

Uzun zaman önce, Huawei’nin halkla ilişkiler kıdemli başkan yardımcısı Joy Tan, HarmonyOS’un daha az kod satırı ve daha yüksek güvenlik düzeyine sahip olduğunu bir röportajda söylemişti. Bunun dışında, uluslararası teknoloji marketi Counterpoint Research, HarmonyOS‘un 2020’nin sonunda Linux’u geçeceğini ve beşinci en popüler akıllı dijital terminal işletim sistemi olacağını iddia ediyor.

Şimdi asıl soru, HarmonyOS aslında Huawei’nin amiral gemisi cihazlarında görünecek mi, yoksa yan cihazlarda mı bulunacak ? Samsung’un Tizen’i yalnızca şirketin Z serisi cihazlarında görülmüştü. İşletim sistemi çok fazla potansiyel barındırıyor gibi görünüyor, bu yüzden önemli bir cihazda bulunmasınıi görmek ilginç olurdu.