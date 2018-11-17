Huawei, HiAi 2.0 Yapay Zeka Teknolojisini Duyurdu

Bu gün Huawei, yapay zeka geliştirme platformu olan HiAi 2.0’ı piyasaya sürdüğünü resmi olarak açıkladı. Huawei Tüketici İş Grubu’nun (CBG) yazılım başkanı Wang Chenglu, HiAi 2.0‘ın HiAI 1.0 ile karşılaştırıldığında akıllı telefonlardan tabletlere ve dizüstü bilgisayarlara kadar daha fazla cihazı destekleyeceğini söyledi.

Huawei, 2017 yılında Kirin 970 yongasına dayanan HiAi çipinin yapay zekasını baz alarak geliştirmelerde bulundu. Ayrıca yerleşik NPU, metin ve görüntüleri hatta sahne içeriğini daha hızlı tanıyabilecek kapasiteye sahipti. Nisan 2018’de Huawei, yapay zeka geliştirme platformu olan HiAI 1.0‘ı resmen başlatmış oldu.

Wang Chenglu’ya göre, HiAI 1.0’ın üç seviyeli çekirdek-uç-bulut mimarisine sahipti. Çekirdek 90 operatörünü, uç 22API’larını ve bulut 500+ atomizasyon hizmetlerini destekler. Sonunda HiAI 1.0 uygulaması esas olarak kamera sahne yapay zekasını kullanır, üçüncü taraf uygulama Prisma ve Microsoft çevirilerini destekler. Şayet telefonlarınızda bu özellikler varsa yapay zeka kamera özelliklerine aşina olmalısınız.

HiAi 2.0‘da yapılan geliştirmeleri göstermek için ilk olarak Wang Chenglu, 1.0 mimarisini tanıttı. Fakat farklılıklar oldukça belirgindi. Kirin 980 yongasının görüntü tanıma performansı, Kirin 970 ile karşılaştırıldığında iki kat daha fazladır. Neredeyse tüm ana yapay zeka çerçeveleriyle uyumludur ve daha güçlü bir uyumluluğa sahiptir.

Sonunda, belge işleme, fotoğraf ve video paylaşımı gibi daha zengin API yetenekleri ve sahne uygulamaları var. Aynı zamanda, Wang Chenglu, HiAi 2.0‘ın ayrıca amiral gemisi akıllı telefonlardan giriş seviyesi telefonlara kadar daha fazla cihazı da kapsayacağını açıkladı. Akıllı telefonlardan tabletlere, dizüstü bilgisayarlara ve akıllı ev sistemlerine kadar her türlü platformu desteklemektedir.