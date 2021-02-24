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Huawei HMS, 2021 Mercedes Benz S Class’ta Yer Alacak!

Huawei, yeni Mercedes Benz serisinde hizmete son sürat devam edecek. İşte Huawei'nin HMS for Car sistemi...

Ayşen Sıla

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Huawei HMS

ABD hükümeti akıllı telefonlarının bileşenlerine erişimi engelledikten sonra işini ayakta tutmak için Huawei, ABD yasağından etkilenmeyen diğer işletmelere yöneldi. Böyle bir yön, otomobiller için akıllı bulut çözümlerinin geliştirilmesinden geçiyordu.

ABD yasağı, Huawei‘nin Google Mobil Hizmetlerini kullanmasını engelledikten sonra, Huawei Mobil Hizmetleri (HMS) adlı yeni bir mobil hizmet sunuldu. Şirket daha sonra Huawei HMS for Car adlı otomobiller için özel bir versiyon sergiledi. Geçen yıl, Huawei’nin dönüşümlü başkanı Guo Ping, şirketin HMS’yi kullanmak için üreticilerle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Görünüşe göre, Alman otomobil üreticisi Mercedes, 2021 Mercedes Benz S-Class’ta HMS for Car’ı kullanacak.

Huawei’nin sağlayacağı hızlı uygulama hizmeti, haberleri okumak, hikayeleri dinlemek, video izlemek ve sürüş sırasında oyun oynamak gibi çeşitli araç içi eğlence işlevleri sunuyor. Ayrıca akıllı araba bulut hizmeti çözümü olan HMS for Car‘ın, Huawei bulut hizmetlerinin zengin uygulama ekosistemine dayalı olarak herkese yüksek kaliteli bir seyahat hayatı sunmaya devam edeceği söyleniyor.

Huawei HMS

Eşlik eden posterler, araca takılan akıllı ekranın, SF Express, Lychee, Bilibili vb. Gibi çeşitli uygulamaların simgeleriyle birlikte birkaç uygulamayı içereceğini gösteriyor. Muhtemelen daha fazla uygulama olacak ve kullanıcıların daha fazla uygulama indirmek için Huawei’nin uygulama mağazasına erişmeleri bekleniyor.

Mercedes Benz S-Class‘ın yaklaşık 139.046 dolardan başlayan fiyatlarla S400L, S450L ve S500L modellerini içerdiği söyleniyor. Arabanın merkezi kontrol ekranı 1888 × 1728 piksel çözünürlüğe sahip devasa bir 12,8 inç OLED ekran kullanıyor. Şık sürüşte araç içi sistem ayrıca bir ses asistanı içeriyor ve yazılım OTA push yoluyla uzaktan güncellenebiliyor.

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KaynakHuawei Central

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