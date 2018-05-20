Huawei Honor 10 Alınır Mı?

Honor 10‘u sevmek için birçok neden var. Diğer popüler üst seviye cihazlardan daha uygun fiyatlı bir telefon arıyor ancak bu cihazların sunduğu özelliklerin çoğuna hala ihtiyacınız varsa bu telefon sizin için mükemmel bir seçenek olacaktır.

Honor 10 tüm favori uygulamalarınızı ve oyunlarınızı çalıştırabilecek güçlü bir yonga setine sahiptir ve yeterince depolama alanı vardır. Android Oreo yazılımının da en yeni özelliklerine sahiptir.

Olağanüstü pil ömrüne sahip bir telefon arıyorsanız malesef seçiminiz bu olmamalı. Ama endüstri standardı civarında ve normal kullanımla bir gün yetsin derseniz bu telefon yeterli olur. Daha fazla kullandığınız zamanlarda da her zaman hızlı şarj özelliği kullanımınıza hazır bekleyecek.

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen OnePlus 6 benzer bir özellik ve fiyat seviyesi sunuyor. Bu nedenle pil söz konusu olduğunda Honor 10 için sıkı bir rekabet söz konusu olabilir. OnePlus 6 ile ilgili tam incelememizi tamamlayana kadar bilemeyiz. Ancak ufak fiyat farkı sebebiyle OnePlus 6 daha ağır basıyor.

Honor 10‘un fotoğraf kısmında yapay zeka özelliklerini kullanan ve bu fiyata bir telefonda gördüğümüz en iyi etkiye sahip harika bir otomatik mod ile birlikte çok eğlenceli özellikler var.

Defalarca tekrar ettik ama bir kez daha belirtmemiz gerekirse Honor 10 bu tür özelliklere sahip birçok cihazdan çok daha uygun bir fiyat noktasında geliyor.

Honor 10‘u neredeyse Samsung Galaxy S9 Plus‘ın yarı fiyatına aldığınızı düşünürseniz sanırım kafanızda bazı şeyler kendiliğinden belirecektir.

Biz hala OnePlus 6 tarafında olsak da son karar sizin.