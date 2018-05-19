Huawei Honor 10 Avrupa Satışlarına İnanılmaz İlgi! Stoklar Yetmedi!

Huawei‘nin son çıkan amiral gemisi Honor 10 Çin’de bir kaç hafta önce tanıtılmıştı. Teknoloji devinin Avrupa ve Hindistan için cihazı satışa çıkaracağı birkaç gün önce duyuruldu.

Satışa çıktığı anda Honor 10 modeli şirketin Avrupa’da oldukça popüler bir modeli olacağını ortaya koydu. Honor amiral gemisinin lansman günü satışlarının şu ana kadarki satışa çıkmış eski modellerin satışlarının hiçbirine benzemediği ve inanılmaz ilgi gördüğü belirtildi.

Huawei Honor 10‘un İspanya‘da sadece altı saat içinde tükendiği bildirildi. Phantom Blue renk seçeneğine sahip Huawei Honor 10 stokları Fransa‘da bir gün içinde tükendi. Sınırlı sayıda yapılan satış etkinlikleri sırasında satılan birimlerin kesin sayısı henüz açıklanmadı. Ancak Huawei 80.000 Avrupalı sosyal medya abonesinin 30 € indirim kuponundan yararlandığını paylaştı.

Huawei Honor 10 Özellikleri ve Fiyatı

Zengin özelliklerin uygun fiyat etiketi ve ışıltılı premium tasarım ile birleştiği bu telefonun satış rakamları tüm etkenleri göz önüne aldığımızda gerçekten bir sürpriz değil.

Honor 10‘un farklı açılardan bakıldığında farklı renkleri gösterme kabiliyetine sahip etkileyici bir cam şasiye sahip olduğunu hatırlatalım. Belki de bu yüksek ilginin sebebi bu olabilir.

Geniş bir ekran alanı sunan çentikli bir ekran ile donatılan Honor 10‘un diğer çekici özelliklerinden bazıları gelişmiş AI 2.0, Kirin 970 yonga seti, 6 GB RAM, 128 GB depolama, AI odaklı çift kameralar, güçlü bir selfie kamera, NFC, ön parmak izi tarayıcı ve daha fazlasını içerir.

Cihaz temel versiyonu için Avrupa’da € 400 etiketle makul bir şekilde fiyatlandırılmıştır.