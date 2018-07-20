Huawei Honor 10 GT Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Bu ayın başında duyurulan Honor 10 GT bildiğiniz üzere Huawei’nin 8 GB RAM ile gelen ilk akıllı telefonu olacak. Bu telefon GPU Turbo teknolojisi ile gelen Huawei Honor 10 amiral gemisi telefonun gelişmiş bir sürümünden başka bir şey değil.

Honor 10 GT ayrıca Huawei P20 Pro modelinde bulunan gece kamera modu ile donatılmıştır. Akıllı telefonun fiyatlandırması tanıtımında doğrulanmadı. Bugün Çinli üretici fiyatlandırmasını nihayet onayladı. Ayrıca akıllı telefon ilk satışlarına 24 Temmuz’dan itibaren başlayacağı kesinleşti.

Honor 10 GT modeli Huawei’nin resmi çevrimiçi mağazasındaki Honor 10 akıllı telefonun bir versiyonu olarak görüldü. Listeleme 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip akıllı telefonun 3299 Yuan (yaklaşık 487 $) ile fiyatlandırıldığını ortaya koyuyor. Aynı sayfada listelenen 6 GB RAM + 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı modelleri ise sırasıyla 2599 Yuan ve 2999 Yuan fiyatlarda bulunan diğer iki versiyon ancak bunlar Honor 10’a ait.

Vmall sitesi Honor 10 GT için 24 Temmuz‘dan itibaren satın alınabileceğini belirtiyor. Telefon Magic Night Black ve Phantom Blue gibi iki renk seçeneğiyle gelecek. Bu renkler Sea Gull Grey ve Phantom Purple gibi diğer tonların yanı sıra normal Honor 10’da da mevcuttur. Honor 10 GT söz konusu tarihten itibaren JD gibi Çinli perakendeciler aracılığıyla da satışa sunulacak.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir raporda şirketin 10 milyonun üzerinde akıllı telefon sattığı Huawei Honor’un popüler olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca şirketin 2018 yılının ilk yarısında yıllık % 150 oranında sevkiyat yapmasına da izin verdi. Honor Başkanı George Zhao Honor 10 GT’nin kullanıcıların talep ve deneyimlerine dayanarak yaratıldığını söyledi.