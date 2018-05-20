Huawei Honor 10 İnceleme

Honor her zaman rakiplerinden daha düşük bir fiyatla en iyi özelliklere sahip olan amiral gemisi telefonlar üretmeyi amaçlamıştır. Hatırlarsınız şirket geçen sene Honor 9 modeli ile harika bir telefon yaratmayı başarmıştı.

Geçen yıldan beri akıllı telefon dünyasında çok şey oldu. Çentikler, 18:9 en/boy oranlı ekranlar gibi faktörler üst seviye cihazların temelini oluşturdu. Ayrıca yerleşik AI sahip olan yeni işlemciler ve en son Android yükseltmeleri ise diğer özellikler oldular.

Daha düşük bir fiyatın yanı sıra Honor 10 yeni piyasaya sürülen bir diğer amiral gemisi olan Huawei P20 ile ortak pek çok yöne sahip. Çünkü Huawei, Honor’un ana şirketidir ve bu da Huawei amiral gemisi telefonlarında gördüğünüz şeylerin çoğunun Honor telefonlarına da yöneldiği anlamına gelir.

Huawei P20 ile ilişkisini tanımlamak zorunda kalırsak, Honor 10‘un bir kardeşten ziyade Huawei P20‘nin kuzeni olduğunu söyleyebiliriz. Benzer gözükürler ancak birkaç özellik eksiktir ve bunu telafi etmek için de daha düşük bir fiyatı vardır.

Honor 10 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Honor 10 modelinin fiyatı 540 $ olarak belirlendi. Bazı pazarlarda şimdi Honor 10‘u satın alabilirsiniz. Türkiye’de henüz satışa çıkmayan telefonun net fiyatını henüz bilmiyoruz. Ancak telefonun yakında Türkiye satışlarına başlanacaktır.

Fiyatını önceki model ile karşılaştıracak olursak Honor 10 modeli Honor 9’dan 30 dolar daha pahalı ancak burada yükseltmeye değecek özellikleri görebiliyoruz. Kendi modelleri arasında fiyat yükselmesi yaşasa bile diğer amiral gemisi cihazlarından hala daha ucuzdur. Örneğin Huawei P20 çok daha pahalı bir alternatiftir.

Tasarım ve Ekran

Arka paneldeki sıra dışı parlak efekt

Üstte çentikli Full HD + ekran

3.5mm kulaklık girişi ve kızılötesi sensör

Honor 10‘un tasarımına çok odaklanılmış ve bunun güzel görünen bir cihaz olduğunu inkar edemeyiz.

Alacakaranlık etkisi ile Huawei P20’ye benzer bir görünüm elde ediyor ancak bu model biraz farklıdır. Cihazın arkasından hangi açıyla baktığınıza göre size farklı bir renk gösterir.

Telefonun oldukça alışılmamış olduğu için ayırıcı olduğunu kanıtlayan bir görünümü olmasına rağmen bizler güzel ve cesur bir görünümü olduğunda hemfikir olduk.

Bu enteresan renk seçeneğine Phantom Blue deniyor. Ancak gerçek hayatta görmediğimiz ama basın görüntülerinde Maviye çok benzeyen bir Hayali Yeşil seçeneği de renkler arasında var.

Bu egzotik renk seçeneklerini istemezseniz her zaman daha geleneksel görünümlü olan Siyah ve Gri seçenekleri de vardır.

Çok daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen Honor 10, Honor 9’dan çok daha büyük değildir. Açıkçası bu büyük bir telefon değil. Ancak geniş ekran isteyen ama iPhone 8 Plus gibi bir cihazı rahatça kullanamayan biri için de mükemmel bir seçenek olabilir.

Arkadaki cam panel ışık ışınlarının içinden geçtiği çarpıcı bir efekt elde etmek için 15 katman cam kullanması nedeniyle tasarım açısından ön plana çıkan en büyük faktör.

Honor 10‘un kenarları boyunca metal bir şerit bulunuyor. Bu da altta bir 3,5 mm kulaklık jakı ve USB-C portu ve sağ taraftaki ses / güç düğmesi ile birinci sınıf görünüm ve his veriyor. Honor burada minimalist bir görünüme gitmiş ve cihaz bunu üzerinde iyi taşımış. Bu güzel tasarıma katkıda bulunmak, arkada olmak veya telefonun ön tarafına sıkıştırılmak yerine, şimdi alt çerçeveye ancak camın altına yerleştirilmiş ve yeniden tasarlanan parmak izi tarayıcısı ekranla aynı hizadadır.

Bu parmak izi tarayıcısı yeni VIVO X20 Plus cihazları gibi bazı telefonlarda gördüğümüz ekran altı tarayıcılardan değil. Aslında tam olarak ekran altında sayılmaz.

İnce bir pastil şekilli parmak koyulacak yer belirlenmiş. Parmağınızı tarayıcıya koyacak şekilde nereye yerleştireceğinizi biliyorsunuz. Tarayıcının camın altında olmasının bir sonucu olarak daha az hassas olduğu görünmüyor. Yüz tanıma kilidi özelliği ise gayet iyi çalışıyor. Yüzümüzü farklı açılardan tespit etti ve başka insanlar için açılmıyordu. Güneş gözlüğü takarken her zaman işe yaramadı bu yüzden iPhone X‘deki tarayıcı kadar etkileyici değil diyebiliriz.

Ekran Honor 9’unkinden çok farklı. iPhone X ve bu yıl çıkan telefonlara benziyor. 5.84 inçlik 19:9 ekranın üstte bir çentiği var. Selfie kamera ve yüz tanıma teknolojisi ise ön panelin diğer elemanları olarak görünüyor. Ekranın çözünürlüğü Full HD + ‘dır. Bu ekran daha önceki Honor cihazlarından daha uzun olduğu için Full HD çözünürlük ve birkaç bonus piksel elde edeceğiniz anlamına gelir.

Honor’un ekranı aydınlık, net, güzel ve canlıdır ve maksimum çözünürlük özellikle etkileyici bir özelliktir. Cihazın çevresinde göreceli olarak küçük bir çerçevesi var ve diğer amiral gemisi cihazlarında gördüklerimiz göz önüne alındığında çentiği biraz küçük. Çentik görünümünden hoşlanmıyorsanız her iki tarafta siyah bir çubuk oluşturarak bunu gizleyebilirsiniz. Tabii bu da ekran boyutunu biraz azaltacaktır.

Pil Ömrü

Honor pil boyutunu Honor 10‘da 3400mAh olarak belirledi. Eski modelin 3200mAh pili olduğunu düşünürsek bu bir gelişme gibi görünebilir ancak ekranın burada daha büyük olduğunu unutmayalım.

Honor 9’da olduğu gibi bu yeni telefonun da genel olarak tek bir şarjla tam bir gün şarjı yeteceğini düşünüyoruz. Cihazı iki hafta boyunca kullandık ve bazen şarjın bize tam gün yetmediği birkaç durumla da karşılaştık.

Normal pil testimiz sırasında tam bir parlaklıkta 90 dakikalık Full HD video oynattık. Video sonunda telefonun % 84 pil durumu görünüyordu. Bu idare eder bir puan olarak hanesine yazıldı ama fantastik diyemeyiz.

Honor 10 modeli hızlı şarj ile geliyor ve bunun iki saat içinde telefonu tamamen şarj edebileceğini testlerimizde gördük. Hızlı şarj özellikle telefonunuzu birkaç saat içinde yarım saat ya da daha fazla bir süre şarj etmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Honor 10‘da malesef kablosuz şarj desteği yok ancak bu daha ucuz bir amiral gemisi cihazında zaten görmeyi beklemediğimiz ekstra bir özellik. Bunu Huawei P20‘de bile alamazsınız ancak iPhone 8 ve iPhone X‘de gördüğümüz bir özellik olarak kalır.

Honor 10 Kamera İncelemesi

Önceki Huawei ve Honor telefonlarında olduğu gibi Honor 10 modeli de çift arka kamera ile geliyor. Bir sensör 24 MP monokrom diğeri ise 16 MP tek renkli lensten oluşuyor.

Otomatik modda arka kamerada bir fotoğraf çektiğinizde fotoğraf makinesi her iki sensörle de aynı çekimi gerçekleştirecek ve fotoğrafları tek bir objektiften elde edeceğinizden daha fazla ayrıntıyla birleştirecektir. Telefonun fotoğraf kalitesi harika. Honor 10’un kamerası Huawei P20 modelindeki pek çok kamera özelliğine sahip olmasa bile otomatik modda hala harika bir iş çıkarıyor.

Honor’un işleme teknolojisi çektiğiniz çekimleri otomatik olarak geliştirmek için yapay zeka kullanacak. Kamera yazılımının bir çekimin alanını aydınlatmak ya da odağı değiştirmek için en iyi sonuç olduğuna inandığını algoritmaları kullanacağı anlamına gelir.

Honor telefonun yeşil alanlar veya evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 22 farklı sahneyi belirleyebildiğini dolayısıyla telefonun ne çektiğini algılayacağını ve çekimi nasıl iyileştireceğini göstereceğini söylüyor.

Videodan Huawei Honor 10 kamera çekim örneklerini görebilirsiniz.

Ayrıca AI özelliklerinden yararlanarak fotoğraf çekmek için düğmeye basabilir ve fotoğrafın AI geliştirmeleri olmadan neye benzediğini de görebilirsiniz. Telefon fotoğrafı beğeninize göre geliştirmediyse orijinaline geri dönebilme şansınız var.

Honor 10 kamerasının çok sayıda pro mod özelliği vardır. Bu yüzden farklı konulardaki en iyi sonuçları almak için ayarları daha fazla kontrol etmek isterseniz bunlarla oynayabilirsiniz.

Honor 10’da video çekimi ile ilgili deneyimimiz şu ana kadar çok fazla değildi. Ancak yakaladığımız çekimler iyi görünüyor. Çektiğimiz video düzgün ve hem görüntü kalitesi hem de ses kalitesi yüksek oldu.

Telefonun önünde sosyal medya kullanımı için yeterince iyi olan yüksek kaliteli selfie çekimler yapabilen güçlü bir 24MP selfie kamerası var.

Portre modunun yeni bir özelliği ise özçekimleriniz için ışık efektini ayarlayabilmenizdir. Bu özellik aynı zamanda arka kamera ile de yapabileceğiniz bir şeydir ancak özellikle selfie çekimler için yararlıdır. Yumuşak aydınlatma, kelebek aydınlatma, split aydınlatma, sahne aydınlatması ve klasik aydınlatma olmak üzere beş farklı seçenek vardır. Son iki mod ise sadece yüzünüze odaklanacaktır. Klasik aydınlatma size siyah ve beyaz bir filtre sunarken, sahne aydınlatması arka planı kesen ve yüzünüze odaklanan bir görünüm sunacak. Dramatik ise daha parlak bir efekt verecektir.

Bu aydınlatma modları olmadan çekilen selfieler de iyi görünüyor. Ancak zayıf aydınlatmada özellikle ilk iki mod daha iyi kalitede bir selfie yakalamanıza yardımcı olacaktır.

Diğer kullanışlı unsurlardan biri de fotoğrafı çektikten sonra aydınlatma ile uğraşabilmenizdir.

Bu özellik kamera uygulamasındaki Portre modu ile uygulanır. Bu da bir bokeh efekti sağlar ve arka kamerada olduğu gibi çekimlerinizin arkaplanını otomatik olarak bulanıklaştırmanızı sağlar.

Aynı zamanda on farklı seviyede bir güzellik efektide kamera da bulunuyor. Böylece cildinizdeki kusurları hızlıca düzeltebilirsiniz.

Kısacası bu telefonun selfie kamerası ile hiç kimse fotoğraflarda çirkin çıkamaz.

Yazılım ve Arayüz

Honor 10 en yeni Android 8.1 Oreo yazılımı ve Huawei’nin kendi özel arayüzü olan Emotion UI 8.1 ile geliyor.

Bu arayüz diğer telefonlarda gördüklerinizden çok farklı görünür (geçmişte bir Huawei veya Honor’unuz yoksa) ve alışması biraz zaman alabilir. Örneğin varsayılan olarak Honor 10’da bir uygulama çekmecesi yoktur. Bunun yerine uygulamalarınızı düzenlemek için ana ekranda gezinmeniz gerekir.

Bir uygulama çekmecesi eklemek için ayarlarla uğraşmanız gerekir. Ancak seçeneği bulmak ve etkinleştirmek için bazı teknik bilgiler gerekebilir. Emotion UI 8.1 Honor cihazlarında olduğundan çok daha iyi görünüyor ve birçok kişiselleştirme seçeneği var. Böylece arka planınızı, temanızı ve daha fazlasını değiştirerek nasıl görünmesini istiyorsanız öyle kullanabilirsiniz.

Google Pay kullanmakta olduğumuz cihazda çalışmadı. Ancak telefonun NFC ile birlikte geldiğini düşünürsek bu yüzden destekleyebilmelidir.

Performans İncelemesi ve Benchmark Sonuçları

Huawei’nin en yeni ve en büyük yonga seti Honor 10 içindedir. Buna Hisilicon Kirin 970 denir ve bu yıl başlarında piyasaya sürüldüğünde Huawei P20 içinde gördüğümüz işlemcidir.

Telefonla ilgili test sırasında belirgin bir performans sorunumuz olmadı ve telefonla birlikte olan zamanımızda dikkat çekici performans sorunları da yaşamadık.

Honor dünya çapında pazarlar için telefonu 4GB veya 6 GB RAM seçenekleri ile duyurdu. 4 GB sürümünü kullandık ve herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Honor 10’da benchmarkları çalıştırdık ve Geekbench 4’te ortalama 6570 çok çekirdekli bir skor aldık. Geçen yıl Honor 9’da gördüklerimizden (6633) daha kötüydü, ancak bu Honor 9’un 6GB RAM versiyonunun puanıdır.

Özellikle Honor 10’un standart versiyonunun 128GB’lık depolama alanıyla gelmesini isteriz. Bazı pazarlarda bunu 64 GB ile satın alabileceksiniz. Ancak biz bu telefonda daha büyük kapasiteyi seçmenizi öneririz.

Bu arada telefonda microSD desteği bulunmadığının altını çizmek gerekir. Bu nedenle daha küçük bir sürüm alırsanız telefonun depolama alanını artırmanın bir yolu yoktur. Sonra üzülmeyin.

Huawei Honor 10 Alınır Mı? Huawei Honor 10 Nasıl? sorularının cevapları için buradan ilgili yazımıza gidebilirsiniz.