Neredeyse 2018’i tamamlamış olsak da, Honor hala oldukça iddialı telefon modelleriyle gündeme gelmekten vazgeçmiyor. Hatta bu gün Huawei Honor 10 serisine yeni bir telefon daha ekledi. Honor 10 Lite ya da Çin’deki açıklanan ismi ile Honor 10 Youth Edition şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü son telefon oluyor.

Telefonu tasarım açısından incelediğimizde arka tarafının çok iyi görünen metalik gradyanlar ile donatıldığını görüyoruz. Alüminyum çerçevenin yanı sıra iki tarafı da cam ile kaplanmıştır. Ayrıca su damlası şeklindeki minimal bir çentik bulunuyor.

Honor 10 Lite, 19:5:9 en/boy oranını ile birlikte büyük bir 6.21 inç Full HD+ ekran ile birlikte geliyor. Kirin 710 yonga seti ile desteklenen 6GB RAM‘e sahiptir. Ayrıca GPU Turbo 2.0 teknolojisini de desteklemektedir.

Huawei Honor 10 Lite 1 - 10

Arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksellik bir kamera yer alır. Bunun yanı sıra yapay zeka portre çekimleri yapmak için ikincil 2 megapiksellik kamera bulunuyor. Yapay zeka desteği bulunan bu ikincil kamera 22 farklı sahnenin algılanmasını sağlıyor. Aynı zamanda 24MP’lik yapay zeka destekli selfie kamerası var. Bazı modellerde gradyan kaplama ve arkaya yerleştirilmiş parmak izi sensörü de bulunmaktadır. Son olarak 3400mAh’lık bir bataryaya ve Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzüne sahiptir.

Honor 10 Lite Teknik Özellikleri

Ekran: 6.21 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ 19:5:9 en/boy 2.5D kavisli cam ekran

6.21 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ 19:5:9 en/boy 2.5D kavisli cam ekran Çipset: ARM Mali-G51 MP4 GPU destekli Sekiz Çekirdekli Kirin 710 12nm yonga seti (4×2.2GHz Cortex-A73 + 4×1.7GHz Cortex-A53)

ARM Mali-G51 MP4 GPU destekli Sekiz Çekirdekli Kirin 710 12nm yonga seti (4×2.2GHz Cortex-A73 + 4×1.7GHz Cortex-A53) Hafıza: 4GB RAM ile 64GB depolama alanı / 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama alanı,

microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza

4GB RAM ile 64GB depolama alanı / 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama alanı, microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza İşletim Sistemi: Android Pie Tabanlı EMUI 9.0

Android Pie Tabanlı EMUI 9.0 Arka Kamera: f/1.8 diyafram, LED flaş, ikincil 2MP arka kamera ile 13MP arka kamera

f/1.8 diyafram, LED flaş, ikincil 2MP arka kamera ile 13MP arka kamera Selfie Kamerası: f/2.0 diyafram ile 24MP selfie kamerası

f/2.0 diyafram ile 24MP selfie kamerası Boyutlar : 154.8×73.64×7.95mm; Ağırlık: 162g

: 154.8×73.64×7.95mm; Ağırlık: 162g Ekstralar: Parmak izi sensörü, Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

Parmak izi sensörü, Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD) Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS Batarya:3400mAh (genel) / 3320mAh (minimum) batarya

Honor 10 Lite Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Telefon tanıtımının ardından önce Çin içerisinde piyasaya sürülecek. Yarın yani 22 Kasım‘dan itibaren ön siparişi verilebilecek. 27 Kasım‘dan itibaren de dünya genelinde satışa sunulacak. Aşağıdaki fiyatlandırma Geceyarısı Siyahı, Beyaz, Gradyan Mavi ve Gradyan Kırmızı renk seçeneklerine aittir.

Honor 10 Lite 4GB RAM – 64GB Depolama: 201 Dolar

Honor 10 Lite 6GB RAM – 64GB Depolama : 244 Dolar

Honor 10 Lite 6GB RAM – 128GB Depolama : 273 Dolar