Huawei Honor 6A uygun fiyatla geliyor

Huawei, Honor 6A’yı (Nougat ile kompakt metal kaplı bir telefon ve mükemmel bir pil ömrü) uygun fiyata sundu. Temel model, 1 Haziran’dan itibaren yaklaşık $ 115/105 € karşılığında satılacak (ön siparişler 25 Mayıs’ta başlayacak).

Bu modelde 2GB RAM ve 16GB depolama alanı (artı bir hibrid kart yuvası) olacak. Ayrıca telefonun 3GB/32GB modeli yaklaşık 145 $ / 130 € fiyat etiketine sahip olacak.

Huawei Honor 6A, 5 ” 720p ekrana ve Snapdragon 430 yonga setiyle güçlendirilmiştir. Çip, 3,020mAh’lik pilden 12 saate kadar video oynatacak.

Telefonun arkasında, 1080p video kayıt yapabilen bir kamera ve altında bir parmak izi okuyucu (telefonun kilidini 0,5 saniyede açabilen) ile 13MP bir kamera bulunuyor. Önde 5MP selfie kamera var. Bağlantı özellikleri VoLTE ve Wi-Fi b / g / n (2,4GHz) ile 4G içerir.

Yine, Honor 6A 25 Mayıs’ta Vmall ve JD’de Çin’de ön siparişe açılacak, satışlar 1 Haziran’da başlayacak. Bu dört renkte mevcut olmalı, ancak şimdilik sadece Gümüş ve Altın gösteriliyor.