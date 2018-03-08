Huawei Honor 7C modelini tanıtmaya bir haftadan kısa bir süre kalmışken reklam filmi bugün sızdırıldı. 12 Mart‘taki açılış kesinleşmiş oldu. Bu oldukça uzun videoyu önce izleyelim.

Reklam filminde Honor 7C‘nin yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğinin yanı sıra çift kamerası (13MP + 20MP) üzerine oldukça yoğunlaşılmış. 18:9 ekran, 5.99 inç değerinde olacak ve TENAA kayıtlarına göre 720 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Siyah ve Mavi renk seçenekleri videoda görülüyor. Ancak iki farklı renk seçeneği de olması bekleniyor. Altın renk seçeneğinin yanı sıra Şampanya veya Gül tonlarında bir renk seçeneği de olacaktır.

Telefon Oreo ve EMUI 8.0 ile sunulacak ve Honor 7X‘in daha ekonomik bir versiyonu olacak gibi görünüyor. Honor 7X ile karşılaştırıldığında ekran daha düşük çözünürlüktedir. Ancak çift kamera daha kaliteli duruyor. Honor 7X kamerası 16MP + 2MP olduğunu hatırlatalım.

Huawei Honor 7C Çıkış Tarihi – Ne Zaman Çıkacak?

Huawei 7C ne zaman çıkacak sorusunun cevabı ise yine reklam filmi sonunda açıkça görüldüğü üzere 12 Mart tarihi olacak. Türkiye’de satışa çıkmasını çok istediğimiz bu fiyat/performans telefonunu bizler de merakla beklemekteyiz.