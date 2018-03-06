Honor 7C geçen ay TENAA kayıtlarında görülmüştü ve resmi hale gelme yolunda ilerliyordu. Bugün telefonun tam olarak ne zaman ortaya çıkacağını öğrendik. Huawei‘nin alt markası, Çin sosyal medyasında yazının sonunda görebileceğiniz posteri yayınladı.

Tanıtım posteri Honor 7C‘nin 12 Mart’ta duyurulacağını ve 5.99 inç dokunmatik ekrana, iki SIM ve bir adet microSD karta sahip üçlü yuvaya sahip olmasını beklememiz gerektiğini söylüyor. Ayrıca çift arka kamera da bulunuyor.

Huawei Honor 7C Özellikleri

TENAA’nın listesine göre bu ekran 1440×720 çözünürlüğe ve son zamanların trendi olan 18:9 en-boy oranına sahip olacak. Arkadaki çift kameraların 13 MP ve 20 MP çözünürlüğü var. Selfie kamerası 8 MP. 3 veya 4GB RAM ve 32GB depolama alanı da diğer özelliklerden olacak. Honor 7C içerisinde EMUI 8.0 olan Android 8.0 Oreo’yu çalıştıracak. 2.900 mAh pil ile satışa sunulacak olan Honor 7C‘nin renk seçenekleri ise altın, mavi ve siyah.

Huawei Honor 7C Fiyatı

Avrupa’ya ulaştığında yaklaşık 200€ üzerinden fiyatlandırılması bekleniyor. Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı belli olmayan telefon eğer satışa çıkarsa yaklaşık 1500 TL civarından bir fiyat etiketi taşımasını bekliyoruz.