Huawei, Honor 7X‘i piyasaya sürdü; alt markası resmi olarak 18: 9 ekran boyutunda geldi.

LCD ekranı 5.93″ ve Honor 6X‘in 5.5″ ekranıyla aynı genişlikte. Fakat daha uzun. 1,080 x 2,160 piksel çözünürlüğü (407ppi) ve 2.5D cam kullanılmış. 6X üzerindeki parmak izi okuyucu zaten arka taraftaydı, bu yüzden burada değişiklik yok.

Bununla birlikte kamera güncellendi. Şimdi, ön tarafında 8MP kamera ile birlikte 2MP + 16MP çift ana kamera ile geliyor.

Honor 7X, Malin-T830 MP2 grafikleri ile birlikte iki kümede gruplandırılmış sekiz Cortex-A53 çekirdeği olan bir Kirin 659 yonga setiyle güçlendiriliyor. RAM 4GB’da sabit ancak depolama alanı 32GB ile 128GB arasında değişiyor ve hibrid çift SIM yuvasında bir microSD karta yer var.

Telefon, Android 7.0 Nougat + EMUI 5.1 ile gelecek. 3,340mAh batarya ve bir microUSB portu var. Telefonun metal gövdesi 7.6mm kalınlığında ve 165 gr ağırlığındadır.

Honor 7X, 17 Ekim‘de Çin’de satışa sunulacak ve 32GB versiyonu için 1.300 CNY’den (200 $/170 €) başlayacak.