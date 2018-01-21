Huawei Honor 8 Güncellemesi: 3D Panoroma Fotoğraf Modu

Honor 8‘in Android 8.0 Oreo‘ya güncellenmeyeceği gerçeğine rağmen akıllı telefon yeni özellikler ve geliştirmeler almaya devam ediyor. Çinli şirket fikrini değiştirdi ve yüksek talep nedeniyle Honor 8‘in büyük bir yazılım güncellemesi yaptıklarını açıkladı. Ancak bugün yayınlanan güncelleme o büyük güncelleme değil.

Öncelikle Honor 8 sahiplerinin 3D dinamik görüntüler çekmesine olanak tanıyan yeni bir 3D panorama fotoğraf modu geldi. Yeni moda kamera uygulaması üzerinden erişilebilirsiniz.

Honor 8‘in yazılımına gelen bir diğer önemli güncelleme ise kullanıcıların 3 günde en az 1 kez ekran kilidi şifresini girmelerini gerektiren yeni bir güvenlik özelliğidir. Görünüşe göre bu şifrenizi daha kolay hatırlamanızı sağlayacaktır.

Ayrıca fotoğraf galerisine eklenen yeni bir geri dönüşüm kutusu özelliği var. Böylece silinen fotoğrafları 30 güne kadar süreyle saklamış olacaksınız. Fikrinizi değiştirdiğinizde resimleri tekrar geri dönüşüm kutusundan Galeri’ye taşıyabileceksiniz.

Tüm bunların yanı sıra yeni bir bölünmüş ekran özelliği getirildi. Böylelikle tam ekran görüntüleme sırasında bir videodan ayrılmanıza gerek kalmadan tek bir dokunuşla bölünmüş ekran moduna girebilirsiniz.

Güncelleme belirli uygulamalar için iki hesaba giriş yapmayı desteklemek üzere ince ayarlanmış birkaç şeyi daha optimize ediyor. Dahası kameranın çekim kararlılığı uzun süreli kullanım için genel güç tüketimi ile birlikte optimize edildi.

Ayrıca en son Google güvenlik güncelleştirmesinin (Ocak) güncellemeye dahil edildi. Güncellemenin kişisel verilerinizden hiçbirini silmemesi gerekse de telefonunuzda bulunan önemli şeyleri yedeklemeniz öneriyoruz.